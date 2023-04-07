江嘉敏超市買酒被查身分證 譚俊彥︰你成日買酒？ (17:17)

森美與陳敏之主持的一連兩集全新遊戲節目《優質服務100 Fun》明晚（8日）播出，首集嘉賓有「服務世一隊」的譚俊彥、陳自瑤及蔣家旻，對戰「笑容滿Fun隊」的何廣沛、陳曉華及江嘉敏。關楓馨及阮嘉敏擔任「100分鑒定專員」，走訪不同商店或食肆負責出題。

關楓馨在第一條片段中走訪表店，探究一部竟可檢查「表的心跳」的儀器，相關問題則是「表的心跳」所指是什麼。陳曉華回答是指機械表發出的「滴答」聲之餘，並說：「我自己本身係讀Nursing。」同隊的何廣沛聞言說︰「唔好再講呢樣嘢，我喺另一個節目畀你跣過好多次！」譚俊彥自信十足地表示︰「其實係測個表嘅誤差，點解一隻表要拎去整，可能係因為入面啲油乾咗，就擺隻表落呢部機度，測吓每日遲幾多秒鐘。」森美讚譚俊彥答案有說服力︰「一句對白就講到好確定咁，好似全部都係啱咁，但一錯就知原來係佢戲好！」

阮嘉敏在第2條片段中到超市使用自助付款機買酒，其間機器亮出紅光，此時職員拿出一樣金屬物件，問題是該金屬物件究竟是什麼。江嘉敏看完自爆親身經歷︰「我都有一次着過紅燈，原來過嚟Check我夠唔夠18歲。」譚俊彥問她是否經常買酒，森美又指酗酒非好事。江嘉敏解釋：「純粹係有畀人問夠18歲未嘅快感！」關楓馨在最後一條片段中走訪食店請教煮煲仔飯秘訣，問題則是米和水的黃金比例。陳曉華透露曾在燒烤時煲飯，秘訣是要在過程中不停加水。森美聞言說︰「呢個係Risotto做法，嗰個係煲仔Risotto！」

（即時娛樂）