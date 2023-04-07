黃妍日本旅行順道拍MV 狂吃美食未返港先減磅 (20:58)

黃妍（Cath）早前舉行演唱會後，前往日本旅行。不過向來是工作狂的她，趁機為新歌《反烏托邦三部曲》拍攝MV，寓娛樂於工作。

《反烏托邦三部曲》是一首充滿正能量的歌曲，編曲充滿陽光感，主題亦很具鼓勵作用。Cath說：「在我哋生命裏面，會經常發生好意外的事情或困難，然後我哋會幻想發生烏托邦結局，例如：會彈出英雄人物，幫你解決所有問題，面對的困境就會迎刃而解。但現實生活中發生的機會率少之又少，我哋往往要靠自己去將問題逐一解決，所以這首歌是想鼓勵大家，不如用自己方法、自己對手建構烏托邦。」

MV特別到日本一個和式的房屋拍攝，Cath表示很喜歡這安排：「本身是音樂會後放假去日本，但覺得不如順便拍埋MV。」繼上回在英國旅行變開騷，今次到日本變拍MV，Cath笑言：「我是工作狂，去旅行就順便拍MV，好鍾意這個安排。」工作以外，她四處遊歷，不僅遇上天清氣朗的日子可以見到富士山，這趟旅程更遇上櫻花滿開的日子。她開心道：「我喜歡花，但向來不會特登去外地賞花，所以當去到見到時，就覺得大自然真的好美麗，心情豁然開朗，煩惱冇晒！」

Cath向來為食，今次日本之旅亦吃過不停，最終增磅了！她說：「食咗好多嘢，好彩騷前有好好地節食，減得幾勁，所以在日本可以食，但最後都肥了。都擔心好似上次英國返來脹了幾個碼，所以偶然會在酒店房開YouTube做運動，先不至於肥得太離譜。」

（即時娛樂）