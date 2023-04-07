時隔7年再開紅館個唱 許冠傑狀態大勇：起碼唱4小時 (22:12)

「歌神」許冠傑（Sam）7場《此時此處演唱會2023》今晚於紅館開鑼，他叱咤樂壇逾半個世紀，多年來心繫香港，今次以紀念廣東歌50周年為主題，希望傳承本地流行曲文化，向廣大香港市民發放正能量。演唱會開四面台，中央圓型舞台呈現黑膠唱片設計，周圍擺放梳化、鋼琴、浴缸、健身器材等，地上貼滿豹紋膠版，希望營造出帶全場觀眾到訪他家裏的感覺。

開場時，大銀幕先播放片段，Sam在片中說好喜歡香港，認為香港是福氣，除介紹鑽石山是他的成長地，並有多張兒時的家庭照。之後Sam戴豹紋帽配閃片西裝，拉小提琴出場，獻唱《印象》揭開序幕，狀態大勇，全場觀眾隨即尖叫不停。他之後走到鋼琴前自彈自唱《父親的鋼琴》，再帶領場大合唱《這一曲送給你》，期間他走近觀眾握手。

唱完3首歌後，Sam多謝台上伴奏的弦樂團，又跟觀眾打招呼。時隔7年再踏紅館舉行個人演唱會，Sam說：「7年啦，我等了7年，好開心，今晚有排唱，起碼要唱4小時。唱歌對人體壽命好好，可以延年益壽，今晚我們要多些大合唱。」談到過去數年爆發疫情，他感慨說：「劫後餘生，發現世界非常細小。」他接著要求全場揮動手機燈，一起大合唱《世界真細小》、《阿郎戀曲》、《紙船》，現場呈現一片燈海。愈唱愈興奮的Sam跑到觀眾席遞咪給歌迷唱歌。Sam落台換衫時，大銀幕再播出片段，他以旁白分享年青時代，買最平結他開始夾Band的樂趣，校方也容許他留長髮。

（即時娛樂）