劉佩玥不抗拒做性感擔當 努力付出不怕辛苦 (23:38)

劉佩玥早前憑無綫劇《美麗戰場》奪馬來西亞視后，在熱播中的《隱形戰隊》飾演索爆女警，打得又睇得。對於是劇中的性感擔當，劉佩玥沒有抗拒，她說：「如果是介意性感演出，一接到劇本就即刻向監製同導演反映。拍泳衣戲和扮『鳳姐』都是臥底身分，劇情需要，專業演員要盡力演好每個角色。」她飾演的「Shadow」被網民封為「最美狙擊手」，她覺得好開心，打得辛苦也是值得。

劉佩玥身形高大，自知手腳不算靈活，要應付激烈打鬥場面不容易。她性格不易服輸，撐到底完成。拍攝過程雖然曾扭傷、撞瘀甚至留疤，她認為不值一提，她從奧斯卡影后楊紫瓊的奮鬥過程得到啟發，從不停反覆磨練，找出方法去試才成功。「好似楊紫瓊，不會第一日就識打，應該花很多時間和不斷嘗試，非一朝一夕便做到。她有一股獨特的氣質韻味，處理打鬥動作剛柔並濟，最深刻是她在《新鐵金剛之明日帝國》，飾演好打得的邦女郎，好有型！楊紫瓊成功的背後，一定經歷大大小小的傷患痛楚，她都不輕易掛在嘴邊講，對比起我身上的小小傷，不值得拿出來講。」她希望以前輩為借鏡，勉勵自己要努力付出不怕辛苦。

劉佩玥是2013年港姐季軍，入行10年獲得很多寶貴人生經驗，讓她成長。對於未來10年，她沒有設定任何大計，世事難料，如果對未來有太大期望，可能最終只有失望，寧願捉緊每刻，活在當下，努力做好每日的事，有進步已是對自己最好的交代。

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（即時娛樂）