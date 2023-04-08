王君馨爆離巢前被禁多謝Chill Club 不能現身叱咤頒獎禮 (17:33)

王君馨（Grace）月前推出首支英文主打歌《LIGHT IT UP》，落重本斥資6位數拍MV。她近日接受商台《星光背後》訪問時，稱最大的滿足感來自觀眾願意欣賞自己唱跳，能鼓勵到身邊人追夢是她做音樂的最大動力。Grace自幼習舞，在美國讀高中時曾與同學組嘻哈組合「SEVEN XPRESS」，更曾以組合名義舉辦過慈善演唱會。她透露當年曾有機會簽約台灣HIM華研音樂，以女團身分出道，成為飛輪海的師妹，惟後來因與拍檔的一個承諾而拒絕簽約。Grace說︰「我哋3個女仔去台灣面試之前，承諾過大家要一齊去一齊返，但對方只係想簽我一個，所以就turn down咗。」

離開無綫前，Grace曾跟星夢簽過兩年歌手約。她直言唱劇集歌的滿足感不大︰「似唱緊人哋嘅故事，我想自己嘅歌有自己嘅故事或信息。」2020年，Grace轉做獨立歌手，首次與鍾舒漫合作的歌曲《隱形》成為重燃其跳唱夢的契機。她說︰「雖然我喺音樂路嚟講算係比較遲，但我驚我40歲未必有勇氣去做呢樣嘢。丈夫亦鼓勵我追夢，樓可以遲啲買，但夢過咗就過咗，我唔想自己後悔！」

Grace 3年前成為獨立歌手後的第一首歌《Casada》成績好，她透露《Casada》當日差點成為ViuTV「Chill Club推介榜」的冠軍歌，但最後因為她的無綫藝人身分未能道謝而告吹。她說︰「我記得嗰陣佢哋想畀Number One我，但因為個身分仲喺舊公司，我唔可以say thank you﹗」Grace更承認當年有資格候選新人獎，卻被公司禁止出席叱咤頒獎禮。

2016年結婚至今仍未生小孩，Grace坦言為追夢而暫緩生育︰「我唔想有一日望住仔女，對佢哋講我為咗佢哋無追夢。我希望完成手上想完成嘅工作後，至全心全意地做個負責任嘅媽媽。我同老公都想要小朋友，所以其實大家都會有少少壓力。」

（即時娛樂）