炎明熹18歲酒店生日會被指掠水 網民斥黑粉偷相抹黑 (14:04)

有網民今日凌晨在網上討論區指炎明熹的生日會「掠水」。（香港茶餐廳及美食關注組facebook圖片）

炎明熹（Gigi）今天（9日）18歲生日，一班Gi炎粉（粉絲暱稱）日前在西貢某酒店提早為她慶祝。Gigi在生日會上與粉絲玩遊戲、唱歌，氣氛熱鬧﹗

今日凌晨有網民在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」上載照片和帖子「贈慶」，稱參加Gigi的生日會每位平均付費450元，但活動提供的3款熱盤食物，每款只可食一件，非常「掠水」。不過，從該網民上載的照片，可見生日會的每圍菜單，除了3款熱盤外，還有2個冷盤及1款甜品。

不少粉絲斥該名網民是「黑粉」，偷相抹黑Gigi，指他「影啲唔影啲，根本唔知道每人收到乜嘢禮物，仲有專屬T-Shirt，每枱仲有枱獎同香檳，加上各樣抽獎禮物，完全無提，只係偷咗人相中嘅食物就大做文章」；有網民表示「其實偶像見面會就係咁㗎啦，去酒店見，唔代表包埋酒店buffet」、「真心fan食粒燒賣賀佢生日都會無問題㗎」、「fans志在見偶像，你估真係諗住去食嘢啊」，有網友提議該名網民「去報《東張》」 。

另有網友就拉埋MIRROR官方後援會舉辦的見面會「落水」，表示「好過鏡團收咗人會費，然後又要畀多$480偶像見面費」。有MIRROR粉絲亦留言︰「我係鏡粉，行過見到其實收費都好合理呀，有得見你自己嘅偶像，又有得聽歌，算係咁啦﹗」

該名投訴的網民後來留言澄清自己不是Gigi的粉絲，只是陪朋友出席，原以為「諗住有飲有食有歌聽，咪去囉！點知就咁瀨嘢，咁大個人都未試過做老襯」。

（即時娛樂）