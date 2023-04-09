張敬軒與許冠傑合唱緊張如考試︰職業生涯中最重要一晚 (17:06)

「歌神」許冠傑（Sam）昨晚（8日）舉行第2場紅館演唱會，請來張敬軒任演出嘉賓，合唱《世事如棋》。阿Sam介紹軒仔出場時，指軒仔是他很欣賞的年輕一代歌手，有才華、靚仔、得意，歌唱得好，又會寫歌。

軒仔現身後立即向阿Sam下跪致敬，笑言這晚的演出有如考試。他說︰「很緊張，其實今晚可以做Sam哥哥演唱會的嘉賓，是我整個職業生涯中最重要的一晚。我沒想過可以對住我們的許冠傑先生唱歌，你是我們的神﹗」阿Sam笑指軒仔也是皇上，軒仔謙虛地說︰「在你旁邊，我是你的小軒子。我昨天看了你的演唱會，今天看了你的綵排。唱歌對你來說，就像與生俱來的事。」阿Sam坦言很喜歡唱歌，尤其是唱歌給現場觀眾聽，見到大家開心，他就開心。軒仔續說︰「很多錄音室前輩也表示Sam寫歌是很快的，只要靈感一到，很快便有作品出來。」

他讚阿Sam對樂壇的貢獻超越很多方面︰「1970年代初期，香港仍以歐西流行音樂為主，Sam哥哥不止成功把一些廣東話口語寫入歌詞，亦令廣東話的韻母能被唱得更好。聽Sam哥哥的作品就如看完一本獲益良多的書，例如以下這首歌，在我們的人生歷程中就像一瓶很靚的紅酒，隨着我們的人生閱歷不停增長，內裏的歌詞便變得愈來愈有意思，每一句變得愈來愈有智慧和深度，所以我今晚選了這首歌和Sam哥哥一齊合唱！」阿Sam接着表示軒仔口中的歌就是《沉默是金》。

（即時娛樂）