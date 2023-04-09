甘比投資5部電影笑言想演肥師奶 古天樂憑《明日戰記》封影帝感意外 (22:10)

劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、古天樂、袁澧林、胡子彤等今晚到文化中心出席《第四十七屆香港國際電影節》閉幕電影《送院途中》世界首映，甘比表示與古天樂旗下的天下一集團合作投資5部本地製作電影，但她不是想進軍影壇，只是之前疫情期間百業蕭條，望幫業界共渡難關，等大家有工開，之後未必會再投資電影，除非有好劇本。問她會否考慮在電影中客串一角？她笑說沒有費事嚇親人，或者看有否肥師奶角色！

古天樂透露與甘比合作的另一套電影正籌備當中，但不會每套戲都是他做主角，有一套由姜皓文與廖子妤擔演。提到甘比笑稱想演肥師奶角色，古天樂驚訝說：「唔係啩！我到時安排角色給她，不過不是肥師奶，看她想演什麼先。」古天樂日前憑電影《明日戰記》在華鼎獎奪得「華語電影最佳男主角」，他想不到憑科幻片得到男主角獎，這個開心很難形容，多謝大家支持。

袁澧林減肥消瘦了不少，穿著的性感長裙不時下墜甚危險。她憑《窄路微塵》角逐香港電影金像獎影后有否信心？她坦言沒有，看好鄭秀文得獎。她早前獲導演二宮健邀請為日本歌手Vaundy拍MV，她希望可以進軍日本，但要先重學日文。

胡子彤之前因疫情關係決定重新加入香港棒球隊，不過現在都要開工搵錢，之後再打波。

（即時娛樂）