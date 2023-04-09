何爵天執導《死屍死時四十四》寓意難關終會捱過 影圈見出路 (22:58)

新晉導演何爵天第2部執導電影《死屍死時四十四》正上映，跟他首部作品《正義迴廊》雖然題材截然不同，他認為《死》片基本上是個悲劇，與死亡有關，同時亦是群戲，從繁多人物身上看到很多眾生相，跟《正》片有點相似，只是表達表手法及類型不同。他說：「大家如果細看《死》片，會看到很多寓意。經過3年疫情，希望大家好似電影結尾一樣，局在大廈一整晚，終於努力捱過，可以呼吸一口氣！」

何爵天大讚為電影主題曲《鹹魚遊戲》填詞的黃偉文好叻，以「鹹魚」形容，教大家如果面對逆境，正如歌詞入面所講捱過就有，總有一天會過好日子。就像年多前很多人說香港電影已死，但現在《毒舌大狀》有過億票房，他的《正義迴廊》也成為三級片票房冠軍，望見出路，是好開始。

《死屍死時四十四》是黑色喜劇，何爵天指拍喜劇要引人笑很難，幸好有毛舜筠（毛姐）與鄭中基兩位出色喜劇演員相助。片中劉江與黃文慧飾演一對銀髮族退休夫婦、還有飾演大廈保安「李保安」的李尚正，都令觀眾好驚喜。他說3位演員的演出比想像中更好，劉老師（劉江）對角色理解，給予很多意見，值得後輩學習。

何爵天作為新晉導演，第一部電影《正義迴廊》已叫好又叫座，票房勁收4300萬，第二部《死屍死時四十四》開畫，觀眾反應亦甚佳，他自覺很幸運，估不到自己的導演路那順暢，希望愈來愈順暢，有機會嘗試不同片種。他視杜琪峯為目標，外國則喜歡馬田史高西斯和史匹堡。他下一部想拍有關籃球的運動類型電影。

欲知專訪詳情，請留意明天（10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）