女生素舍｜伍倩彤廚藝有待考驗 葉靖儀邊整甜品邊打卡 (16:09)

由潘祖兒（Pamela）和「為食女神」伍倩彤（Gillian）、「健康女神」葉靖儀（Michelle）主持的J2煮食節目《女生素舍》，今晚（10日）首播。節目主打全素食材，煮出不一樣齋菜，打破「好Dry」、「啲味好假」、「初一十五先會食」的固有思維。Pamela曾於倫敦藍帶廚藝學院學藝，以全素食者身分，鑽研新式素食菜單。

葉靖儀表示食素一點也不「寡」，一樣整到乾炒牛河、焗豬扒飯、西多士、雞尾包和蛋撻，茶餐廳款式樣樣齊。一種食材可以分別化身幾款食物，如腐竹可製成黑松露炒蛋、腐皮卷；雞髀菇變身雞絲粉皮、沙薑雞飯。

今晚（10日）一集，Pamela會教大家用甘筍，分別做出番茄XO醬甘筍麵及海膽飯糰，不過今集Gillian的廚藝似乎有待考驗，首先她不知道豆腐乾和豆腐卜分別，又試圖用檸檬刨去刨甘筍，被Pamela制止。她在搓飯糰時又再失手，將三角型的飯糰搓成壘球狀，還要一邊吃一邊散下來，非常遴迍，反而同屬新手的Michelle，搓的飯糰更加有板有眼。

Gillian接受訪問時澄清，煮三餸一湯的家常小菜絕無問題，廚藝絕非「地獄廚神」級，她說：「我有煮嘢食㗎，最拿手番茄炒蛋。一味好溫馨家常小菜，每人煮法都唔一樣，會食到家嘅感覺。之前拍拖鍾意煮飯仔，會煮定飯等男朋友返屋企。男友做嘢辛勞一日，見佢食得開心，自己都會好開心。」她自言今次主持《女生素舍》獲益良多，學到新的烹調手法及食材的運用。

Michelle則喜愛入廚，中西餐甜品都會整，她受訪時說:「鍾意煮畀屋企人同朋友食，鎮江骨、海鮮意粉都會煮。甜品鍾意整心太軟同曲奇餅，鍾意一路煮一路打卡。」

（即時娛樂）