見步行步台灣篇｜施焯日行到見紅 蔡景行遇「小偷」搶食 (17:29)

J2首個實境拍攝旅遊節目《見步行步 台灣篇》,今日(10日)起逢周一至五晚十點半播出,並由兩名J2er—「迷惘擔當」施焯日(Arthur)及「Hyper擔當」蔡景行(行仔)擔任主持。

《見步行步》似實境真人騷,兩位主持需根據製作組訂立的一連串規則,在指定的8天時間內,由高雄前往台北指定地點,中間必須橫跨及涉足台灣8個不同城市;兩位主持每天更只能使用製作組分發的1,000台幣(約250港元),當中除食宿費,就連交通費也包括在內,難怪兩位主持為慳錢𢯎爆頭,相當燒腦。

有限盤川換來的附帶限制是,雖說製作組沒有硬性規定前往城市的方法,但Arthur受訪時透露由於「資金」有限,故此2人步行居多,顧名思義「見步行步」。另外2人每日還必須額外挑戰一個大任務,失敗的話將不獲准前往下一個城市。

在體力、時間及Budget均相當有限的情况下,Arthur與行仔的8天行程依然豐富,玩勻海陸空之餘,更在製作組安排下,賣港式雞蛋仔賺盤川,行仔全程豁出去大聲叫賣,Arthur則貫徹「迷男郎」本色迷失到底。

今明播放的頭兩集,出發時喜氣洋洋的Arthur和行仔,甫落機即被製作組強行「開始拍攝」,完全不知就裏的二人,在沒有劇本及任何資訊的情况下,開始了為期8天的「喪行」之旅。

2人首個任務挑戰「豪華海景野餐」,單是尋找合適景點及食物已行到腳痠,其間更遇上猴子小偷將2人辛苦得來的馳名鴨肉「毁掉」,令他們要「返回起點重新出發」。更慘的是,他們首日行程行了勁多冤枉路,去到尾聲只剩下190台幣(約50港元)盤川,正當2人為了容身之處絞盡腦汁,製作組竟介紹他們找到一處只需50港元的「宿一宵」住處,而且地方相當闊落。

Arthur受訪時坦言沒想過拍節目可以這麼Free:「唔好話對白,連劇本都冇,我都係第一次知道原來節目可以咁free,我哋想玩咩就玩咩,我哋想食咩就食咩。」Arthur更以三個W形容是次經驗:「完全就係Who am I, Where am I同埋What am I doing,去旅行又好似唔係,拍節目又好似唔係。」Arthur更強調變了行路節目,是意料之外:「其實係一日用1000台幣,唔理你用咩方法要去到下一個目的地同埋完成任務、搞掂食宿問題,但因為冇乜錢,所以我哋基本上淨係可以行,情况許可我哋都有搭船同踩單車嘅。」

談到難忘事,Arthur指是從來沒有想過「行路都可以咁攰」:「我記得去到第5日,我以為自己身體OK仲走去跑步,然後隻腳突然之間冇力,扭親之餘仲一嘢跌落地下。其實除咗體力攰,精神都攰,因為每日成半夜兩點瞓,但第二朝五點起身又拍過。」

