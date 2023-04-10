歌神孖港大學妹合唱 Serrini稱許冠傑是香港重要Legacy (18:32)

歌神許冠傑（Sam）昨晚（9日）在紅館舉行第3場《許冠傑此時此處演唱會2023》。Sam於介紹第3晚演唱會特別嘉賓時說：「廣東歌需要傳承，所以每個年代也有一些很出色的歌手，我最近很欣賞一位新的創作歌手，她和我有一些共通點，便是懂作曲和填詞，以及她是我香港大學的學妹，大家有沒有聽過有首歌叫《油尖旺金毛玲》？大家應該猜到她是誰了？她這首歌和我的《尖沙咀Susie》有少少異曲同工，請大家用最熱烈的掌聲歡迎Serrini（梁嘉茵）！」

Serrini從台下升到舞台後，Sam便拿着木結他伴奏和她合唱《尖沙咀Susie》，Serrini在唱罷此曲後，先多謝Sam邀請她為演唱會嘉賓，她的父母昨晚也有捧場，Sam立即問他們坐在哪裏，但遍尋不獲。

Serrini笑說現場觀眾應該不認識她，並會懷疑為何有一個看似很好生養的女生在台上出現，她對Sam說：「我爸爸很喜歡唱你的歌，你的歌名例如《點解要擺酒》、《咪當我老襯》和《錢會繼續嚟》等，爸爸常常說很像我的歌名。我有一些很古怪的歌，但因為有Sam你這個先河，所以我也不覺得我的歌名古怪，我喜歡寫什麼也可以。」

Sam隨即表示很喜歡Serrini的歌，古古怪怪很得意，Serrini說：「其實香港大學有一個課程，每次頭幾堂也談論你的作品，你是我們香港很重要的Legacy。」Sam在台上多次多謝後，他便和Serrini合唱《無敵是愛》，他更放下結他，牽着Serrini的手繞場一周演出。

（即時娛樂）