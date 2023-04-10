燈火闌珊｜周漢寧DIY燈座贈張艾嘉 任達華盼政府建霓虹燈打卡熱點 (22:53)

由張艾嘉（張姐）﹑任達華﹑周漢寧和龔慈恩等合演的電影《燈火闌珊》，將於4月13日上映。電影不論是演員還是製作團隊，都對霓虹燈情有獨鍾，希望透過不同方式，留住霓虹燈的璀璨光輝。

張姐一直喜歡霓虹燈，覺得它代表一個城市多元化及活力，早在30年前由她執導的《夢醒時份》，張姐便已將霓虹燈畫面攝於鏡頭內，她說：「霓虹燈很能代表香港，片中女主角鞏俐飾演由內地到港的女子，她站在霓虹燈下拍攝，是一個很標誌性的畫面。」現實生活中，張姐最愛在聖誕時，從九龍遠眺港島燈飾，覺得特別美，今次因為《燈》以霓虹燈作主題，加上故事感人，讓她減片酬接拍。

片中另一位主演任達華，自小在灣仔長大，對霓虹燈已有情意結，面對霓虹燈急速拆卸日子，華哥表示：「我們都是在霓虹燈照耀下長大，要是香港政府能夠設置一個專區，將色彩斑斕霓虹燈集中在此，變成打卡點，相信必能吸引遊客。」

若數最愛霓虹燈演員，必定是周漢寧無疑。由於角色需要，張姐、華哥及阿寧在電影開拍前，特地前往電影的霓虹燈顧問胡智楷師傅工場，學習基本知識。阿寧在完成拍攝後，對製作霓虹燈產生濃厚興趣，進一步到師傅工場學習相關技術，而師傅亦欣賞阿寧手藝，但卻拒絕收他為徒，笑言怕阿寧因此成為被霓虹燈耽誤的演員。

其實張姐見到阿寧首個成品也讚口不絕，更笑問阿寧能否做一個霓虹燈送她，阿寧於是用上4日時間，再找楷師傅邊學邊做，最後完成別出心裁霓虹燈送給張姐，令張姐喜出望外，大讚成品Very Nice，最後更把霓虹燈帶回家留念。

（即時娛樂）