群星悼吳耀漢 吳啟華感激表舅父：感謝你對我媽媽幫助照顧 (19:13)

吳耀漢今天（10日）傳出死訊，享年83歲，吳耀漢生前拍過不少電影，不少圈中人發文悼念，吳啟華在微博留言悼念，並親揭2人親戚關係，：「舅父一路走好！還記得小時候我們一家人去看您第一部電影《一支光棍走天涯》的首映禮，當時您已經是我們的偶像，感謝您一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！啟華永遠懷念您！」

另外，林敏驄聞悉吳耀漢離世消息時感意外，他表示因為疫情關係，已很久沒見對方，對上一次見面，已是2019年合作電影《如珠如寶》宣傳活動上，阿驄說：「我問吳耀漢有什麼願望？他回答 『 想長命啲！』，他當時已經知道自己身體出了問題，但他拍戲時好專業，演出好感人，完全察覺不到他有事，還跟我開玩笑。」

阿驄視吳耀漢為偶像之一，欣賞對方80年代演出的「福星」系列電影，包括：《奇謀妙計五福星》、《福星高照》、《夏日福星》等，又為亞視拍綜藝節目 《吳耀漢攪攪震》，很能表現出喜感，阿驄說：「我初初加入影壇時，好開心1990年跟他合作過《衰鬼撬牆腳》，他做完《吳耀漢攪攪震》，我接住他去亞洲拍綜藝《開心主流派》，這位前輩好玩得，好講得笑，熱愛工作，是個好正面藝人。」

張繼聰亦和吳耀漢合作過電影《如珠如寶》，阿聰社交網限時動態上載該戲的片段，阿聰留言：「Uncle Richard感謝你，會好好記着你的教導。」

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（即時娛樂）