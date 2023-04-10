梁祖堯讚Ivy So演戲淡定專業 孖卓韻芝拍ViuTV綜藝節目 (19:33)

祖堯無意投資開餐廳，但願意不收分文，歡迎身邊朋友將他的食譜，用於食店餐牌菜式內，幫他發揚光大。（鍾偉茵攝）

梁祖堯繼ViuTV原創劇《繩角》，扮演個性嚴肅的拳館教練之後，再參與ViuTV另一部劇集《和解在後》。梁祖堯表示無論題材或拍攝手法也算輕鬆，加上伙趙善恆、谷德昭、岑珈其、何洛瑤（Sica）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）等合演，過程愉快且擦出火花。

曾擔任《全民造星IV》導師之一的梁祖堯坦言，最開心見到首次拍劇便擔正女一的Ivy So，比起參賽《造星》時表現明顯突飛猛進，他表示只要有Sica、岑珈其和Ivy So同場，3人常講無聊話題，為拍攝團隊製造不少歡樂，搞笑封他們做「死亡鐵三角」組合。

梁祖堯表示《造星IV》時，已察覺Ivy So有演戲潛質，今次拍《和解在後》是他們首次在劇集碰頭，雖然沒有單獨對手戲，但梁祖堯給予Ivy So不錯評價：「Ivy與恆仔（趙善恆）對手戲最多，我有理由懷疑有份寫劇本的恆仔想『自肥』。拍一班人的群戲時，Ivy表現好淡定，以前常覺得她為人很心急，說話好快似機關槍。不過，出道僅1年多後，見到她自信心比以前大了很多，表現好淡定；有她和Sica在場，成個團隊都好開心，因為她們實在太嘈吵。」

祖堯大讚Ivy專業，開工前做足準備功課，對自己更要求很高，遇有疑問懂得主動找梁祖堯尋求指導，期待下次再合作拍劇，有機會演對手戲互相交流。

梁祖堯與蔡瀚億及陳俞希合作主持清談節目《晚吹─空肚講宵夜》，對廚藝有心得的他，分享過不少個人食譜，經過輯錄出版新書《空肚煮宵夜》，動機原來與他懶惰有關：「因為好多觀眾和朋友，常私訊問我取食譜，我好懶不想逐一回覆，不如出書叫他們自己看。」祖堯無意投資開餐廳，但願意不收分文，歡迎身邊朋友將他的食譜，用於食店餐牌菜式內，幫他發揚光大。

過去疫情3年期間，舞台劇演出幾乎停擺，試過演出因場館關閉而腰斬，又因入座率受限制難計製作成本。現在市道逐步復常，祖堯與自己劇團期望今年可以做到3至4個劇目演出。

完成舞台劇《網上寂播Switch Off》後，祖堯答應為ViuTV拍全新綜藝節目，和卓韻芝齊擔任主持。他預告節目內容：「邀請嘉賓講述他們的初戀經歷，由另一批嘉賓重演，看誰能夠得到歡心。這是一個集合愛情真人騷、遊戲和清談的節目，形式相當新，我覺得會好好玩。」

（即時娛樂）