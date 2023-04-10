極度俏郎君｜保錡被嘲「ViuTV死神」 肥仔恨演奸角 姜皓文跟ERROR變好友 (20:53)

ERROR成員吳保錡、肥仔（梁業）首度與前輩姜皓文，於ViuTV新劇《極度俏郎君》合作，2人喜獲姜皓文指教外，更成為好朋友，一直抗拒演戲的保錡，因而重拾樂趣，肥仔今次演過古惑仔，盼下次能挑戰奸角。

保錡被姜皓文大爆，由開工首日抗拒到拍完不抗拒，肥仔亦指保錡以往表示不喜歡演戲，只喜歡做綜藝節目，經過這幾個月，又拍劇又拍戲，演技進步很多，沒有以前抗拒。

保錡解釋：「因為一直喺ViuTV拍綜藝節目，通常做搞笑下把位，拍劇都係繼續放呢個位，例如食屎、死、畀人斬、冇廁紙，呢啲角色令我唔太想做，因為任何人做都可以，唔使特登搵我做，從19歲開始玩一、兩日戲，一、兩日嗰啲學唔到嘢，角色冇得發揮，最緊要唔好再玩屎玩尿，無啦啦畀人踢死，其實我在ViuTV，都死了3次，第一次畀姜濤劈死，第二次畀Mike導（劉諾衡）整死。」肥仔取笑他是「ViuTV死神」。

肥仔指拍這套劇最難忘是有場戲和193 （郭嘉駿）在街上被淋屎，臨時演員在淋的一刻，膠桶手柄卻斷開，193照給反應擘大口，他笑道：「我下意識就冇擘，193食咗啲，仲不停責怪我唔畀反應，193鍾意講屎講屁，今次畀佢食下咪啱囉！」肥仔對演戲有興趣，想挑戰奸角和壞角色，他說：「好似電影《殺人犯》小朋友咁，因為啲人成日話我人畜無害，冇咩殺傷力，我想做啲有害。」

保錡與肥仔均表示有機會與前輩姜皓文合作獲益良多，保錡說：「跟黑哥（姜皓文）學到飲食自律，保持體魄，做藝人自律一定行頭。」

姜皓文大讚與ERROR合作很有火花，不能當ERROR是小朋友，有時自己開工，不開心向ERROR訴苦兩句，4子都很上心，分別致電關心，他說：「佢哋除咗係鏡頭上好對手，亦都可以作為好朋友，同佢哋合作學到好多新嘢，以為咁嘅年紀同佢哋拍劇，會有啲尷尬、唔好意思同好奇怪，原來都可以融入到，幾開心，他們冇乜嘢麼要改進，繼續咁行就得。」

（即時娛樂）