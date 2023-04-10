血癌父親彌留 ToNick趙善恆忍悲痛唱《離散序》送別 (23:33)

ToNick昨晚（周日）在西灣河協青社「蒲吧」參與「蒲吧春季音樂祭 2023」演出，主音趙善恆（恆仔）患血癌的父親在醫院彌留之時，他忍悲痛照常演出，開Live直播讓爸爸看他在台上表演。恆仔在說出父親病情前，他為自己不在狀態道歉，說母親與妹妹也在醫院陪伴著患血癌的父親，他要求台下觀眾亮起手機或開Live，有工作人員在台上開face time讓恆爸看到演出情況，他希望所有人聽到他對爸爸的說話。他說爸爸可安心離開，他會照顧媽媽與妹妹，不想爸爸繼續辛苦：「你個仔金像獎又攞埋，依家電視劇男主角又做埋，你應該好proud！」他稱擁有全世界最好的爸爸與媽媽，哽咽唱《離散序》，約定再見。全場觀眾感動並給恆仔支持。

恆爸今早（周一）離世，恆仔在社交平台「給爸爸」說心聲：

「謝謝你的養育之恩

謝謝你的教誨

謝謝你，讓我喜歡上音樂和電影

你把我們一家都照顧得很好

現在你不需要再受病痛之熬了

昨晚是你在這個維度裏看我的最後一場表演

大家的聲音你也聽到吧

你是最好的爸爸

也不用擔心，不用牽掛我們

我會把媽媽和妹妹都照顧好的

最後送給你的歌 《離散序》

是想讓你知道

每一次分開也是下一次重遇的序幕

你現在在一個更好的地方，繼續看着我們

也約定你將來我們在那一個地方再次相見

昨晚，作為ToNick主音

我有責任站上台

兄弟們很好，說我應該留在家人旁

但我知道自己不能失場

但，能夠站上台的勇氣

是因為媽媽和妹妹的支持和鼓勵

他們說，爸爸也會想看到我站在台上表演的

從醫院裏回到家

整理好自己後

一直控制着自己的情緒，好好表演

最後，和你們一起給了我爸爸最大的勇氣

讓他安詳地去到另一個地方了

衷心感謝大家

我知道他會在另一個維度，繼續守護着我們這一家，繼續看着ToNick，繼續看着我的作品。

我們會好好活下去，

不會讓你牽掛和擔心的。」

（即時娛樂）