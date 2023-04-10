血癌父親彌留 ToNick趙善恆忍悲痛唱《離散序》送別 (23:33)

ToNick昨晚（周日）在西灣河協青社「蒲吧」參與「蒲吧春季音樂祭 2023」演出，主音趙善恆（恆仔）患血癌的父親在醫院彌留之時，他忍悲痛照常演出，開Live直播讓爸爸看他在台上表演。恆仔在說出父親病情前，他為自己不在狀態道歉，說母親與妹妹也在醫院陪伴著患血癌的父親，他要求台下觀眾亮起手機或開Live，有工作人員在台上開face time讓恆爸看到演出情況，他希望所有人聽到他對爸爸的說話。他說爸爸可安心離開，他會照顧媽媽與妹妹，不想爸爸繼續辛苦：「你個仔金像獎又攞埋，依家電視劇男主角又做埋，你應該好proud！」他稱擁有全世界最好的爸爸與媽媽，哽咽唱《離散序》，約定再見。全場觀眾感動並給恆仔支持。
恆爸今早（周一）離世，恆仔在社交平台「給爸爸」說心聲：
「謝謝你的養育之恩
謝謝你的教誨
謝謝你，讓我喜歡上音樂和電影
你把我們一家都照顧得很好
現在你不需要再受病痛之熬了
昨晚是你在這個維度裏看我的最後一場表演
大家的聲音你也聽到吧
你是最好的爸爸
也不用擔心，不用牽掛我們
我會把媽媽和妹妹都照顧好的
最後送給你的歌 《離散序》
是想讓你知道
每一次分開也是下一次重遇的序幕
你現在在一個更好的地方，繼續看着我們
也約定你將來我們在那一個地方再次相見
昨晚，作為ToNick主音
我有責任站上台
兄弟們很好，說我應該留在家人旁
但我知道自己不能失場
但，能夠站上台的勇氣
是因為媽媽和妹妹的支持和鼓勵
他們說，爸爸也會想看到我站在台上表演的
從醫院裏回到家
整理好自己後
一直控制着自己的情緒，好好表演
最後，和你們一起給了我爸爸最大的勇氣
讓他安詳地去到另一個地方了
衷心感謝大家
我知道他會在另一個維度，繼續守護着我們這一家，繼續看着ToNick，繼續看着我的作品。