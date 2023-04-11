教主Dear Jane首合作互贈高帽 盧瀚霆變Rock友入型入格 (13:04)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的跳唱歌《MONEY》反應不俗，他和神徒（粉絲暱稱）大玩Money Challenge大跳特跳，最近Anson Lo還邀請了樂隊Dear Jane合唱，曲風一轉變成了Rock爆版本，令粉絲驚喜萬分。

Dear Jane開心可以與Anson Lo合作，讓他們可以大玩久違了的Band Sound。主音Tim說：「多謝阿Lo邀請我哋一齊去玩呢隻歌，亦都畀到好好原因我哋去放肆一下，玩返Rock N' Roll，因為近排出歌都少掂Rock嘢，今次係好好Excuse（理由）！」

將《MONEY》改頭換面，Anson Lo聽後感到興奮，他說：「自己未出過Band Sound嘅歌，今次都算係滿足自己，仲可以有搖滾式咆哮。」Anson Lo向來在台上多作跳唱演出，今次為這個Rock版《MONEY》，不僅以Band仔造型示人，就連台風都Rock爆，Tim見識過後坦言：「平時大家喺鏡頭前見到AL係跳舞，但今次完全以唔同肢體語言玩呢隻歌，見到佢Enjoy，我都好開心！」

雙方首度合作，Dear Jane與Anson Lo都有很深的感受，其中Howie說：「一直以來大家一講到阿Lo，就會諗起跳唱，但今次同我哋玩Band Sound完全Carry到！聽錄音已經覺得好正，而今日只係拍攝Video，但就有上台玩Live嘅興奮同感覺。」

Nice也和應說：「好有潛質做Band仔，係被跳舞耽誤嘅Band仔，玩Live一齊玩啦！」Tim搞笑表示：「你聽到我哋咁講，係咪會話Tim可以跳下舞？但認真講，當初認識阿Lo，已經有一種魅力，跳舞好鬼勁，但唔係跳到啲Step好勁，而係有一種好自然內在散發出嚟嘅Charm，呢樣係我好欣賞。」Jackal經過今次合作後，則表示： 「期待下一次阿Lo唱Band Sound編製嘅慢歌，唔知又會係點呢？」

聽到Dear Jane對自己的想法後，Anson Lo則說：「大家推到咁高，我都唔知講咩好。呢個係我人生嘅榮幸，可以同Dear Jane合作，我同屋企人講大家係超級興奮，因為我家姐係Dear Jane Fans，一聽到竟然反問我話竟然可以同到你哋合作！今次真係冇想像過可以做到嘅嘢，所以好多謝你哋！Dear Jane係一隊好多元化嘅樂隊，Band Sound、慢歌、抒情歌，林林種種都能感動人心，係好Iconic嘅Band。」

（即時娛樂）