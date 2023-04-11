隱形戰隊｜「內鬼」趙希洛成魔真相曝光 跟陳展鵬激吻 揭戀人關係 (14:33)

阿Yan與匡勝天（陳展鵬飾）是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿Yan不但考入POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！（大會提供）

之前在網上掀起競猜《隱形戰隊》「誰是內鬼」，昨晚一集答案正式揭盅，原來內鬼是之前呼聲甚高的阿Yan（趙希洛飾）。（大會提供）

趙希洛在劇中和陳展鵬有親密關係，2人還有激吻戲分。（大會提供）

無綫劇《隱形戰隊》本周播出結局篇，之前在網上掀起競猜熱的「誰是內鬼」，昨晚（10日）一集答案正式揭盅，原來內鬼是之前呼聲甚高的阿Yan（趙希洛飾），阿Yan睇中Ben Sir（胡諾言飾）背景，故意接近並加以利用，但由於其生安白造的證據太完美，反而令Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）等起了疑心。阿Yan除了陷Ben Sir於不義，亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！

原來阿Yan與匡勝天（陳展鵬飾）是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿Yan不但考入POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！雖然之前一早有網民估中Yan是內鬼，但對於Yan是內鬼真正原因，卻全城跌眼鏡，大叫「估佢唔到」：「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」、「無知May（趙希洛網絡匿稱）演得好好，之前掩飾得好！」、「唔係畀勝天控制而係幫兇...真係估唔到」，2人的激吻戲更熱爆網成焦點。

雖然昨晚一集內鬼身分揭盅，但懸念並未減退，阿Yan雖然為匡勝天犧牲甚多，但表面看似感動的匡勝天，似乎暗中有所動作，除不斷推卻阿Yan遠走他方要求外，更在POTT洞悉阿Yan內鬼身分後，第一時間提出要將阿Yan送走，面對阿Yan的不捨，匡勝天眼神亦深不可測，似對阿Yan有用完即棄之嫌。

昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及奸險冷笑等表情均拿捏到位，一洗之前「可有可無」污名。對於角色戲分真相大白，趙希洛受訪時笑言：「係呀，過咗今（昨）晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有Message開解我，好Sweet。」

趙希洛還在社交網留言：「大家係咪好surprise呢？隱形戰隊新CP：匡勝天X Yan。好耐冇同Jin Pang（展鵬）合作，上一次同佢合作原來已經係七年前嘅《乘勝狙擊》。七年後大家個樣都冇變，今次我終於唔使暗戀佢啦！」

昨晚另一亮點，是劉穎鏇（Tiffany）的浴袍Look，今次場口與上次《超能使者》浴袍Look一樣，以搞笑為主。事緣鏇鏇飾演的邢風，在健身室冲涼後，接獲電話得悉Cool Sir（陳山聰飾）與媽咪（江美儀飾）共處一室，大感吃驚的邢風展現「驚訝表情四連環」，狀甚可愛。之後心急如焚趕返家中的邢風，亂髮Look甚有喜感。

另外，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，雖然一連幾天復活節假期，不少市民離港外遊，但《隱形戰隊》未受太大影響，跨平台直播收視，取得最高23.6點（152萬觀眾），成為上周收視榜首節目。

其他節目收視如下：《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.9點（134萬觀眾）；《女法醫JD》最高收視17.2點（110萬觀眾）；《東張西望》最高收視22點（142萬觀眾）﹑《成人教科書》最高收視11點（71萬觀眾）﹑上周四首播《LAW霸女神》最高收視10.2點（66萬觀眾）。

周六晚播映的《聲生不息 寶島季》最高收視13.2點（85萬觀眾）；周日晚《中年好聲音》最高收視20.9點（135萬觀眾）；緊接播映的《香港飯局》最高收視12.7點（82萬觀眾）。

（即時娛樂）