趙學而感謝歌迷留港睇騷消費推動經濟 重新演繹個人經典High爆全場 (15:29)

被問到音樂會會否舉行Part 2時，學而說：「一切都要看緣分以及當時情况，的確未能早下決定。」（劉永銳攝）

趙學而昨晚在伊館開騷，她感謝樂迷留港欣賞她的音樂會。（劉永銳攝）

趙學而昨晚（10日）在灣仔伊館舉行《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》。學而相隔一段時間再次跟樂迷見面，又能跟香港業餘管弦樂團合作，感到十分開心。

開騷時趙學而跟歌迷表示感謝：「多謝大家沒有旅行，留在香港推動經濟，並且來看我的演唱會。」音樂會上學而唱出不少個人經典歌曲：《每隔兩秒》、《據為己有》、《輸給戀愛的女人》、《尋開心》、《最佳位置》及重新演繹多首懷舊金曲，如《我恨我是女人》、《乘風破浪》、《誰明浪子心》、《強人》等，學而更指自己聽某些歌曲，會很容易觸動情緒而落淚，所以避免揀在音樂會上演唱。

當中學而特別地演唱了兩次《尋人》，完全是因為非常有感覺，同時歌曲極具意思。全因近幾年疫情的關係，身邊既有朋友移民，而且更讓人再次認識到健康的重要性，她戲言身邊多一個人更開心，因此藉歌寄意，想找他們、跟對方見面，細訴思念之情。

被問到音樂會會否舉行Part 2時，學而說：「一切都要看緣分以及當時情况，的確未能早下決定，我享受今次音樂會，雖然僅止一場但全場爆滿，完全感受到大家對我的愛，見到很多熟悉的臉孔、朋友和歌迷的支持令我感到相當有力量。」完騷後大批歌迷在伊館大堂等待學而影合照留念、為學而打氣，場面溫馨。

（即時娛樂）