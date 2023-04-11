姜濤誕｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南曝光 (17:54)

﻿本月30日是MIRROR成員姜濤的24歲生日，姜糖（粉絲暱稱）為偶像炮製生日應援，在「4.30姜濤誕」，姜濤的香港後援會分別在尖沙嘴The ONE和銅鑼灣皇室堡舉行生日應援，設置主題打卡布置外。4月30日當天在沙田科學園舉行Keung To Charity Walk 2023，早前在2月初報了名的合資格人士，將於「姜濤誕」當天共襄善舉，屆時身體力行步行1.5公里籌款，並在會場內向壽星仔送上生日祝福。

據姜濤香港後援會公布當日的慈善步行籌款詳情，起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊，然後折返起點，全程1.5公里，沿途擺放小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡布景板以及頒獎台等，讓參加者邊步行邊打卡，並需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。

大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶，設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，同時特設換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣公仔，以及6個步行造型布景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。

是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會更多有需要的大眾。

為方便參加者輕裝上陣前往場地，各位成功報名人士可於4月21至23日提早領取選手包，以及領取早前經網上預購之限定加購紀念品。

選手包內包括運動衫、毛巾等，當中的號碼布是參加者於活動當日入場的憑證，務必好好保存。活動當日會場不設領取紀念包及限定加購品，如未能親自提早領取可由指定人士代領。

為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由7am-11:30am每隔半小時開出；回程則由科學園前往銅鑼灣，巴士只供已預購車票人士乘坐。已經網上購買乘車票的人士，可於領取選手包同時領取實體乘車券，當日必需憑票乘車。如未能購買車票，建議乘搭公共交通工具前往會場。

（即時娛樂）