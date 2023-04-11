保錡自嘲市井之徒 口甜舌滑冧宣萱 193被爆開工遲到 (19:10)

﻿姜皓文、ERROR成員何啟華（阿Dee）和吳保錡等，今天（11日）出席ViuTV劇集《極度俏郎君》記者會，女主角宣萱未有現身，但拍片分享與黑仔及ERROR合作感受，大讚梁業（肥仔）開工準時、阿Dee專業、保錡口甜舌滑，至於郭嘉駿（193）什麼也好，但要改善遲到習慣。阿Dee表示193聽完宣萱「講經」後已有改善，但拒透露193遲到的最高紀錄，亦未試過大家因193遲到而反面，因為他們是隊友。

保錡承認對住宣萱口甜舌滑，每天開工都讚對方靚，還曾問宣萱可否養他，笑說：「我一個市井之徒一下子攀上名門，變成名門望族。我由細睇宣萱睇到大，都一樣咁靚，未來佢都會咁靚，佢嘅財富又會加上去唔會減。（又講女仔，不擔心影響形象？）佢係女人，唔係女仔，我係茄哩啡向上爬，有上進心，不過都係講下，冇追求宣萱意思。」

阿Dee爆保錡喜歡運動型女生，保錡亦承認，因他喜歡運動，但暫時不想拍拖，否認被之前的戀愛嚇怕了，他和阿Dee表示對拍拖隨緣，事業才剛起步，以事業為重。阿Dee笑說：「我𠵱家唔追女，追求好劇本，《毒舌大狀》票房過億，多咗行內人識我，但冇多到劇本，我之前出席導演會周年晚宴，都有向導演搲撈，但我揸住支紅酒，導演同賓客都以為我係侍應，不停叫我斟酒，冇機會自我介紹。」

姜皓文為下個月演出由邱禮濤執導的新片作準備，每隔兩日就曬一次燈，令自己膚色更黑，他說：「故事講1990年嘅警察，再曬黑啲，想畀人污糟感覺同更似麻甩佬，不過曬到連老人斑都出埋。」姜皓文今年除做演員，還參與幕後工作，但否認退居幕後。

（即時娛樂）