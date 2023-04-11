李幸倪化身「外賣Gin員」 送宵夜畀粉絲：大家一齊肥 (20:06)

李幸倪（﻿Gin Lee）昨晚（10日）於Ig開直播，除了跟歌迷分享工作日常外，她還即興為粉絲買宵夜兼親自送上門，化身「外賣Gin員」，驚喜十足。

昨晚9時半，Gin Lee於Ig開live表示自己收工，直播期間，Gin跟Fans互動。她表示剛收工未吃飯又肚餓，決定買宵夜獎勵自己，同事提議到「宵夜勝地」太安樓，她忽發奇想派福利：「不如買埋宵夜畀你哋食啦，有冇人喺港島區？橫掂自己肥，不如大家一齊肥。」

粉絲們頓時Ig起哄，反應熱烈，雖然Fans不斷Phone in，不過大多數只為見Gin一面，期間微辣藝人「加蔥」都加入「戰團」，表示自己剛開完會，公司在銅鑼灣，Gin爽快答應買宵夜送上他公司，加蔥半信半疑笑言：「係咪啲電話騙案？」

到達太安樓後，Gin一馬當先落車並走到點心舖位，點了蝦餃、燒賣及排骨，等候期間，一眾Fans收到風，直奔太安樓跟她合照，除了點心，她又到便利店買雪糕，遇上小Fans時又請她吃雪糕，十分窩心。Gin坐車到銅鑼灣時，她問Fans有什麼宵夜跟她交換，有Fans留言以錢交換，Gin大讚好提議，笑說：「Delivery charge好平，廿元都得。加蔥話變魔術畀我睇，期待期待。」到達銅鑼灣後，Gin下車時已有Fans在場等候，送上外賣後，Gin逐一跟他們合照，隨後便轉場到加蔥辦公室。

上到辦公室，加蔥甫看到Gin便大呼：「我到𠵱家都好難以置信。」又對Gin說：「我唔係變魔術咁簡單，我要報答你。」他着Gin拿出500元，然後表示會將她的500元變成1000元，只見加蔥手上500元慢慢變色，變成1000元，但Gin仔細一看，問道：「呢張係菲律賓錢嚟㗎喎﹗」加蔥直認不諱：「我冇話係港幣喎。」

（即時娛樂）