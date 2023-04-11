「雞排妹」鄭家純泄漏網紅手機號碼　被判有期徒刑4月 (22:03)

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純（現改名鄭采勻）跟網紅陳沂前年5月在網上直播中起爭執，她被指在直播中泄漏對方的手機號碼，導致陳沂頻遭不明來電騷擾而提告，北檢依違反個人資料保護法起訴鄭家純。台北地方法院今天（11日）判處鄭家純有期徒刑4月，得易科罰金新台幣12萬元。全案可上訴。

今晚「雞排妹」在社交平台發文：「今日的一審判決會繼續上訴！」提到兩年前曾被陳沂公開她的電話號碼，寫道：「陳沂現在不敢稱呼我為黑菊姐，因為我告她加重誹謗。（連同她寫我是法院認證小三，當被網友提醒不能這樣寫才改文，但早已蒐證。）目前已開了一次準備程序，那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？兩年前她先公佈我電話號碼的訴訟，檢察官認為她確實有洩漏我的個資，但我看起來沒有受到損害（不像她說自己每天以淚洗面），所以判她不起訴。聲請到交付審判時，我提供了多名網友的錄音檔，證明大家都是看到她的貼文，知道她在公佈我的電話才打來，目前法官建議我這是新證據要另提訴訟。陳沂告我個資法的判決結果，與我告她的訴訟相比，有記者問我會不會覺得委屈，我不會有任何情緒。她洩漏我電話號碼的部分，會對她提起新的訴訟，而今日的一審判決會繼續上訴。」

陳沂也繼續在社交平台狙擊對手，舉行「歡慶雞排妹鄭家純被判有期徒刑四個月」給購物的網民送贈品，又要給去年成為「日本人妻」的「雞排妹」傳話：「請幫我提醒雞排妹鄭家純，以後入境日本填表，問有沒有判決有罪紀錄，要記得勾「有」☑️」。

（即時娛樂）