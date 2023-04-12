隱形戰隊｜何慈茵更衣室與劉穎鏇對打 被封「最強打女」 (14:39)

無綫《隱形戰隊》今個星期大結局，劇情十分緊張。遭匡勝天（陳展鵬飾）煽動的鏗少（阮浩棕飾），與匡勝天手下暴龍（易宇航飾）及拳霸（何慈茵飾）綁走邢風（劉穎鏇飾）及Shadow（劉佩玥飾），Cool Sir（陳山聰飾）及囡囡（林子善飾）齊告崩潰。邢風與Shadow被綁後受盡折磨，被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭鏗少用泥頭車猛撞。二人被綁期間，Shadow機智地在路途中掉下警員證，令Ocean（馬國明飾）等憑線索成功找到二人。經過一輪激戰，Cool Sir辛救出重傷昏迷的邢風，Shadow則遭鏗少等人擄走兼活埋，性命與躺在醫院昏迷不醒的邢風同樣危在旦夕。

何慈茵與劉穎鏇在更衣室內的對打戲，獲不少網民讚節奏緊湊，何慈茵更被封為「最強打女」。何慈茵說︰「依家佢哋見到何慈茵呢個名，就會期待有精彩嘅打戲出現，對我嚟講係好大嘅鼓勵同推動力，希望可以幫到手帶起香港動作戲嘅熱潮。我哋打嗰陣都唔惜身，拳拳到肉，好好玩。我記得劉穎鏇前臂打到瘀晒，佢比我想像中更Tough，因為佢戲服好多時都係背心，手臂同腰都好難加保護墊。佢吊威吔好多時都勒到背、胳肋底同手臂損晒，但佢依然冇怨言去努力做好每個動作」

當兵當足20集的囡囡，終於誠意打動Shadow。可惜當Shadow覺醒欲與囡囡進一步發展之際，卻慘遭擄走。出盡辦法仍未能尋獲Shadow的囡囡數度崩潰。昨晚結尾，POTT終偵察到鏗少位置，囡囡等趕到現場後收到鏗少留下「等收屍」的字條，令囡囡急如熱鍋上螞蟻；另一邊廂，被鏗少折磨得不似人形的Shadow，被困死在木箱之餘更慘被活埋。

（即時娛樂）