Winka發高燒照做電台訪問 森美小儀梁嘉琪急戴口罩 (15:46)

COLLAR成員陳泳伽（Winka）昨天（11日）現身商台森美、小儀及梁嘉琪主持的節目《早霸王》。Winka走入直播室後，聲沙沙地說自己38.8度。3位DJ聞言即時「吓」了一聲，森美緊接道︰「唔係嘛﹗冇事嘛？」小儀及嘉琪立即大叫「口罩！口罩」，小儀並指Winka本身也戴了口罩。

森美再問Winka所指的「38.8」是指什麼，問她是否身體不適，Winka表示她前一天已是這樣。森美說︰「小心呀，因為依家流感呀﹗」Winka回答︰「我唔肯定。」森美笑言︰「你唔使肯定，我幫你肯定。」小儀說現在有這些症狀，很大機會是患上流感。森美續說︰「陰功，辛苦你啦，都要你上嚟﹗你唔介意，我哋戴番口罩就得喇﹗」Winka連聲說不介意。森美直言他們剛才的反應太沒禮貌，更爆嘉琪立即戴了3個口罩，嘉琪亦連聲致歉。

其實Winka前晚已在社交平台甫相表示發高燒，探熱針顯示其體溫為38.5度。她當時在照片上留言「嚇我唔到的！明天一定會更好」。不少網民留言批評Winka欠缺衛生意識，表示「發燒發到38.8度就應該喺屋企休息吓，仲要on air先講，3個主持人都即刻戴番口罩」、「病就留番係屋企啦」、「佢真係一啲衛生意識都冇」、「吓！發燒唔休息，仲周圍走」、「你發緊燒都仲要帶住病毒入電台，一係就歌手黐線，一係就經理人都黐線」，也有不少網民祝Winka早日康復。

（即時娛樂）