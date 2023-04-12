李幸倪新歌玩單戀 自爆強項煲電話粥 請粉絲睇《死屍》 (17:46)

李幸倪力谷新歌《單戀這件小事》，同時繼續跟粉絲互動，她請Fans到戲院看《死屍死時四十四》，而該戲導演何爵天突然現身戲院。（大會提供）

英皇女歌手李幸倪（Gin Lee）繼五台冠軍歌《Dum Dum》後，食住個勢派第2首作品《單戀這件小事》，新歌今天（12日）推出，有別於她以往曲風，是首甜到漏的R&B情歌。

Gin Lee解構歌曲由來，原來是應Fans所求，她說：「因為好多Fans都好想聽我唱多啲R&B嘅歌，同埋以往唱嘅絕大部分係慘情歌，今次特別揀呢個Style。」R&B當中，Gin Lee刻意挑選於自己求學時間、影響她很多的歌手的歌曲類型：「其實呢首歌好Babyface，嗰個年代仲有Destiny's Child、Toni Braxton等，讀書時好鍾意聽佢哋嘅歌。其實個時間點就同我哋𠵱家講緊呢個單戀故事，亦都係求學時期發生好多美好事情，𠵱家睇番嗰個年代，聽呢啲歌嗰個回憶係好美好。」

說到「單戀」，Gin Lee亦分享單戀小故事，讀書時期喜歡一位靚仔有才華學長，自以為毫不浪漫的Gin Lee，亦因為學長而親手製作小禮物，每次見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人，她說：「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣、每一日都甜絲絲，好似所有嘢都會變得好美好。每一日都會好想同佢Message、講電話，我真係好識講電話，可以講10幾個鐘，煲電話粥係我強項！」

Gin Lee坦言錄音時有多方面事情要兼顧，包括語氣及表情，唱得稍為激昂，便會導致反效果，她說：「要笑住唱，有啲段落比較夢幻，演繹上就要營造嗰個氣氛，要keep住甜，就算去到高音、要唱得激昂，都要keep住甜個感覺係比較困難，因為一用力去唱就好容易變得惡，所以要由頭到尾都keep住夢幻、甜同愛。」

Gin Lee前晚（10日）開Ig直播人肉速遞外賣給Fans後，昨晚（11日）她又玩直播跟網民互動，她表示昨晚直播後，收到很多信息問她為何只得2個名額受惠，叫大家想想有什麼活動可以多人參與，有網民提議組團看戲，大家舉手支持，Gin Lee一口答應，隨即聯絡戲院部同事，並豪氣請Fans到戲院觀賞電影《死屍死時四十四》，一切準備就緒，Gin Lee對網民笑說：「你哋唔好跣我，去到得我自己一條友喺度睇，唔好放我飛機呀。」

到達戲院取得戲飛後，Gin Lee不停派飛及合照，她笑稱：「呢排好多嘢撈，又要派飛又要送外賣。」完場後電影《死屍死時四十四》導演何爵天突然現身戲院，原來朋友告知他Gin Lee突發請睇戲，所以他便趕過來戲院，向Gin Lee及觀眾致謝。

（即時娛樂）