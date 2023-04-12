不良執念清除師｜曾敬驊獻異性熒幕初吻 「媽媽」楊謹華不排斥男媳婦 (18:34)

台灣藝人曾敬驊﹑宋芸樺﹑彭千祐昨天（11日）聯同楊謹華及侯彥西，出席奇幻喜劇《不良執念清除師》首播記者會，眾人在劇中顛覆形象演出，令人眼前一亮，而10分鐘的片花中，包括曾敬驊與宋芸樺的雨中「初吻」以及和彭千祐的「同牀共枕」，大享齊人之福的曾敬驊，讓劇中飾演媽媽的楊謹華也笑說：「不排斥男媳婦。」

《不良執念清除師》昨天曝光宋芸樺為拯救車禍受傷曾敬驊的CPR畫面，兩人口對口人工呼吸，參雜著淚水雨水和鮮血，曾敬驊透露這一幕不僅是劇中蒲一永初吻，更是他本人與異性熒幕初吻。宋芸樺聞言即可愛回應：「真是榮幸把你的第一次交給我，希望你可以記一輩子。」但同時她也懊惱說：「本來以為會是充滿粉紅泡泡的CP吻戲，沒想到是滿臉是血的CPR。」

除了曾敬驊的熒幕初吻外，片花也看到原本互為死對頭的曾敬驊和彭千祐，竟然有「牀戲」，2人甚至穿上同款情侶睡衣，讓宋芸樺也說：「他們的戲好像比我還浪漫！」曾敬驊語帶保留的形容彭千祐飾演的曹光硯對他來說，就像是「護身符」，當遇到科學無法解釋的事，又不希望媽媽擔心，就會求助他，也因此有了同牀共枕那一幕。

彭千祐則說：「一開始很抗拒，但沒想到一起辦案之後，也開始慢慢發覺他的其他面向，覺得這個人好像也沒想像中這麼糟吧！」對於2人劇中關係是否還有其他情愫，他們賣關子笑說：「那就要請大家追劇才會知道。」

劇中飾演曾敬驊媽媽的楊謹華，被問及面對「芸樺」和「千祐」兩個媳婦人選會怎麼選？楊謹華霸氣說：「我不排斥男媳婦喔！我跟千祐對到比較多戲，他很可愛！」

（即時娛樂）