《風間公親》首播收視高開 赤楚衛二遭木村拓哉無情鞭策 (18:50)

日中弓（內田理央飾）在劇中被死者以裸照威脅，但她未有殺害對方，更對新手刑警瓜原不屑一顧。（大會提供）

《風間公親－教場0－》第一集設定在2019年，故事講述地方巡查部長瓜原潤史（赤楚衛二飾）被調任到搜查一課，接受刑警教官風間公親（木村拓哉飾）的指導。（大會提供）

「日劇天王」木村拓哉相隔9年回歸「月九」戰場，伙拍新垣結衣、白石麻衣、赤楚衛二、北村匠海和染谷將太，聯手演出日劇《風間公親－教場0－》，日前正式開播，劇集不但以12.1%收視順利起航，更一度登上Twitter全球熱搜冠軍，引發亞洲劇迷關注！劇集逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

《風間公親－教場0－》第一集設定在2019年，故事講述地方巡查部長瓜原潤史（赤楚衛二飾）逮捕連環盜竊犯人後，被調任到搜查一課接受刑警教官風間公親（木村拓哉飾的指導，二人奉命調查牛郎俱樂部負責人被刺死的事件。

瓜原在風間的建議下調查的士公司，發現死者女友日中弓（內田理央飾）極有嫌疑，日中弓坦言被死者以裸照威脅，但未有殺害對方，更對新手刑警瓜原不屑一顧；另一邊廂，橫濱發生槍殺事件，前警校學生益野紳祐（市原隼人飾）被捲入案中，瓜原在風間的高壓指導下發現了益野的罪證，更成功將其逮捕；此時風間卻要求他申請調職。

木村拓哉在《教場》系列飾演冷酷無情的地獄教官風間公親，《風間公親－教場0－》則倒敘至他擔任警察學校教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代，講述他與多位年輕刑警搭檔調查殺人案件，並讓他們在可怕的「風間道場」學習搜查技巧、並逐步成為真正刑警的故事。

劇集除了交代風間失去右眼原因，更會揭開他變得冷酷無情原因、以及為何對警察組織抱有強烈怨恨之謎；對於第11次主演月九的木村來說，這也是演技一大挑戰，不少網民讚他演出沉穩、極具壓台感，有觀眾表示內田理央和市原隼人表現恰到好處，令人期待下集的客串演員！

近日劇組亦公布演技派女星宮澤艾瑪將於下周亮相，據知她將以人母身分登場，為了替遭受霸凌的兒子討回公道而四出奔走；《風間公親－教場0－》也是她出道以來首套月九日劇。

（即時娛樂）