Ivy So爆柯煒林減咀戲 恆仔讚醒目：將生命危險降到最低 (18:39)

網民笑恆仔每次開戲都「自肥」，找來「女神級」演員拍檔，恆仔笑指拍劇很辛苦，自肥不會用這個方法，有時連續拍17個鐘，似自殘多些。（陳釗攝）

有粉絲說笑要「買起」劇中與Ivy有不少親密互動的柯煒林？Ivy笑言已不算，並爆原本2人有咀戲，但去到拍攝現場對方刪減這場戲。（陳釗攝/Ig圖片）

趙善恆（恆仔）和女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）主演的ViuTV劇《和解在後》正在熱播，兩人今天（12日）到中環出席連鎖米線店活動。

對於在處女劇《和》劇中的演出有不錯口碑，Ivy表示有留意，感到開心及多謝大家喜歡，她翻看時也被故事感動。會否因此帶來壓力？她說：「我的壓力來自於大家都很惜我，所以想再進步，及再努力去增進演技。（喊戲也被讚？）多得拍攝時有老師在，我當時將感情放到對手身上，演繹得幾舒服。」

有粉絲說笑要「買起」劇中與她有不少親密互動的柯煒林？Ivy笑言已不算，並爆原本2人有咀戲，但去到拍攝現場對方刪減這場戲，但依然做到情侶感覺。恆仔笑指柯煒林醒目，將自己的生命危險降到最低，現在最危險應該是劇中的小演員「明仔」。

身兼劇集導演的恆仔，給Ivy處女劇表現110多分，演出自然，若將來開電影也會預對方，但先要看Ivy有無檔期，Ivy聞言即說有。

談到網民笑恆仔每次開戲都「自肥」，找來「女神級」演員拍檔？恆仔笑指拍劇很辛苦，自肥不會用這個方法，有時連續拍17個鐘，似自殘多些：「我常形容這是眾肥計劃，大家也想看到Ivy，所以大家都開心。」

談到爸爸病逝一事，恆仔表示爸爸患病多年，早已有心理準備，但真正發生時，難免會難過和有情緒，目前先處理好爸爸後事，再處理自己心情。至於在社交平台的貼文內容，恆仔說爸爸去到最後幾日神智迷糊，他一直在爸爸耳邊講多謝對方的照顧，希望爸爸放心、沒有牽掛，現時工作後會回家陪伴媽咪，母子互相陪伴。

（即時娛樂）