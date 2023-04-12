「鷹眼」謝洛美溫納認犯錯出意外 連累家人擔心抱歉 (18:46)

「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）元旦在內華達州牧場發生嚴重意外，他為救外甥亞歷山大費斯（Alexander Fries）遭剷雪車輾壓重傷，兩度接受手術並在深切治療部留醫；早前接受美國廣播公司女主播戴安索耶（Diane Sawyer）訪問，上周四播出，親述事發經過。謝洛美表示亞歷山大的座駕當時深陷積雪，遂啓動剷雪車把費斯的貨車拉出來。不過當剷雪車開始打滑，他擔心外甥的安全，因後者剛把連接貨車與剷雪車的鐵鏈鬆開。謝洛美稱當時一腳踏出剷雪車外，未有拉手掣，並回頭看費斯是否無恙，此時失足跌出車外，遭剷雪車輾壓。

謝洛美溫納承認犯錯，「不該車輛仍啓動時踏足外面，你明白我意思嗎？就像邊駕駛一條腿伸出車外；就是這樣，是我的錯誤，也付上代價」。謝洛美表示擔心剷雪車溜後撞向外甥，所以企圖返回車廂內煞車，卻踏在啓動中的輪胎，失足被抛向前並遭重達1.4萬磅的剷雪車輾壓。這次意外造成斷35條骨、肝臟刺穿及肺部凹陷，令家人擔心及難過，他深感抱歉。

另一方面，謝洛美溫納為影視串流平台Disney+主持的節目《舊車大改造》（Rennervations）昨日在荷李活舉行首映禮，這也是他意外後首次出席公開場合，謝洛美的家人陪伴他一起踏上紅地氈，迪士尼行政總裁艾格（Robert Iger）亦到場以示支持。

（即時娛樂）