日本拍節目被數3宗罪 余德丞解釋：引起誤會 唔好意思 (23:22)

余德丞跟YouTuber「9BoThew 膠保廢」合作到日本拍攝旅遊節目，其中一集「老闆發火掟碗 $75秋葉原離譜巨大魚生丼 4個人都食唔晒‼️麻甩佬新宿御苑賞櫻花 結果驚變睇日本妹放題！」他們的言行惹非議，一行四人到餐廳，店主對他們未點餐卻拍不停，一度上前問究竟是用膳或只是拍片？鏡頭外傳出掟碗聲，偷拍店主時見他黑面兼怒睥 ;被質疑他們未獲同意擅自在店內拍攝。片段中四人只叫了兩碗魚生丼，被指太寒酸，疑令店主不滿原因之一。他們高談闊論指老闆燥底，表示明白這是日本職人文化，很多食店老闆不准店內拍攝，連影相也會被鬧。不過，他們對自己「犯禁」的行為又視作理所當然，說：「電視機聲大過我哋講嘢聲啦，點解唔鬧部電視機？」被網民數3宗罪，好失禮！

對於外界聲討，余德丞今日在社交平台作回應，他表示感謝對影片的關注，無論好或壞的留言，他們日後也會多加注意。余德丞澄清在餐廳內拍攝是獲店主允許，對方知道他們的拍攝器材是運動相機與自拍棍。他又說：「關於點餐數目，我哋本來想點 3個丼飯（1個特大雜錦丼飯，1個大吞拿魚腩丼飯，1個中吞魚腩丼飯），可惜大吞拿魚腩丼飯已經售罄。由於該餐廳食物份量出名大同多，為免order 太多而造成浪費，我地最後決定只點兩個丼飯。但若然店主要求我哋要一人點一個丼飯，我哋都一定會照做，尊重餐廳規矩。關於聲量，我哋明白日本嘅餐廳講嘢普遍比較細聲，我哋有特別壓低聲量說話。而影片呈現嘅說話音量乃經過後期製作加大，目的為觀眾聽清楚對話内容。影片嘅封面圖、音效略有誇張之嫌，因而引起誤會，唔好意思。」

余德丞的回應集中在餐廳內被指的失禮、丟香港人架的言行，但對他們在御苑賞櫻花變偷影女仔，評頭品足短裙女，情侶親熱行為被無遮掩攝入鏡而余德丞還作旁述，一邊說會畀人鬧但繼續周圍影，被斥連基本尊重都唔識，他沒有反駁。

（即時娛樂）