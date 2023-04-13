金像獎2023｜《給十九歲的我》未被取消提名 爾冬陞稱有獎照頒 (16:34)

金像獎協會董事局主席爾冬陞表示董事局成員一致同意無權褫奪任何提名資格，如《給十九歲的我》最終得獎，大會將如常頒獎，惟不會播放電影片段。（資料圖片 / 陳釗攝 / 明報製圖）

英華女學校出品、張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》未獲部分主角同意公映引起爭議，於2月6日起暫停公映。2月9日《第四十一屆香港電影金像獎》公布入圍名單，《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」3項提名，英華女學校同日表示決定向香港電影金像獎協會申請退出「最佳電影」提名。

《第四十一屆香港電影金像獎》周日（16日）於香港文化中心舉行，金像獎協會董事局主席爾冬陞今日（13日）出席拜神儀式時，表示董事局就事件作出謹慎討論，亦諮詢過很多業內人士及律師意見，董事局成員最終一致同意無權褫奪任何提名資格。他說︰「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力。既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見可取消提名資格和可取消得獎資格的事情發生。如果有此先例，將來會非常危險。」

爾冬陞強調如《給十九歲的我》得獎，大會將如常頒獎。他表示大會尊重每位投票者的決定︰「大家都是成年人，會自行決定投票意向。」對於英華女學校表明不會將影片交給金像獎播放，爾冬陞稱本有取得片段的方法，惟存在風險，諮詢法律意見後，決定如該片得獎，大會亦不會播放電影片段。

奧斯卡影后楊紫瓊將擔任頒獎嘉賓，爾冬陞稱大家兩年來一直有聯絡，剛巧她拍完戲有時間來港出席頒獎禮。爾冬陞說︰「她很想回來﹗雖然她是馬來西亞人，但演藝事業在香港開始，第一部戲就是跟洪金寶合作。」爾冬陞左手戴上護指套，他說日前不慎被玻璃𠝹傷神經要動手術。

（即時娛樂）