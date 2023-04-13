金像獎2023｜《給十九歲的我》未被取消提名 爾冬陞稱有獎照頒 (16:34)

英華女學校出品、張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》未獲部分主角同意公映引起爭議，於2月6日起暫停公映。2月9日《第四十一屆香港電影金像獎》公布入圍名單，《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」3項提名，英華女學校同日表示決定向香港電影金像獎協會申請退出「最佳電影」提名。
《第四十一屆香港電影金像獎》周日（16日）於香港文化中心舉行，金像獎協會董事局主席爾冬陞今日（13日）出席拜神儀式時，表示董事局就事件作出謹慎討論，亦諮詢過很多業內人士及律師意見，董事局成員最終一致同意無權褫奪任何提名資格。他說︰「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力。既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見可取消提名資格和可取消得獎資格的事情發生。如果有此先例，將來會非常危險。」
爾冬陞強調如《給十九歲的我》得獎，大會將如常頒獎。他表示大會尊重每位投票者的決定︰「大家都是成年人，會自行決定投票意向。」對於英華女學校表明不會將影片交給金像獎播放，爾冬陞稱本有取得片段的方法，惟存在風險，諮詢法律意見後，決定如該片得獎，大會亦不會播放電影片段。
奧斯卡影后楊紫瓊將擔任頒獎嘉賓，爾冬陞稱大家兩年來一直有聯絡，剛巧她拍完戲有時間來港出席頒獎禮。爾冬陞說︰「她很想回來﹗雖然她是馬來西亞人，但演藝事業在香港開始，第一部戲就是跟洪金寶合作。」爾冬陞左手戴上護指套，他說日前不慎被玻璃𠝹傷神經要動手術。