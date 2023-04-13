法言人｜51歲康華拉筋喼弗玩空中瑜伽 馬國明一晚踩兩線劇惹熱議 (17:03)

康華的拍攝空中瑜伽的場口雖然僅數秒，但她事前也準備十足。（大會提供）

51歲的康華保養得宜，做空中瑜伽也難不倒她；馬國明一晚連踩兩線劇，繼續成為網民熱話。（大會提供）

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等合演的《法言人》，隨著劇情發展，其他角色陸續出場，包括在第二集飾演個案夫婦的李君妍及蔡國威、於第三集現身的已故黑幫頭目妻子Macy（康華飾），及與律師兒子阿Will（黃嘉樂飾）狗咬狗骨的Diana（盧宛茵飾）。

年屆51歲的康華，昨晚（12日）出場方式相當亮眼，身為健美中心老闆娘的她，一出場便「半天吊」大玩空中瑜伽，不但動作優美、身形及皮膚弗到爆。雖然相關鏡頭只有數秒左右，但為求盡善盡美，康華在劇組安排下，事前專誠上堂學瑜伽，本身有舞蹈底子的她，更笑言上堂前很擔心：「真係好耐冇做大幅度拉筋，所以一知道要咁，就Keep住每日做15至30分鐘拉筋。上完第一堂時周身痛，大髀畀啲繩勒到瘀晒，我先知原來咁辛苦，空中瑜伽唔止要柔軟度，都仲有好多力學同技巧喺入面。」

康華為拍該場口而喼弗：「空中瑜伽啲衫有啲蝦人著，嗰段時間特別留意飲食，差唔多日日起身都做半小時運動，做啲修肚腩、手臂同大髀運動。」

碰巧兩線劇均擔到正的馬國明，繼續成為網絡熱話，想不到就連無綫亦極速推出宣傳片抽水自嘲。昨晚無綫社交網平台「SeeSaw先」釋出《法言人》新一輪宣傳片，以馬明是「香港職場森川葵」為主題，指馬明：「無論咩職業，只要睇過一眼就可以即刻返工」，之後即播出大量馬明以往演出劇集及綜藝表演的珍貴片段，包括「天然呆」跳唱、風騷馬姐、的士司機，超級大律師，及招牌職業醫生！宣傳片抵死之處，除貫穿潮語「一理通馬國明」自幽一默，結尾更曲線恭喜馬明結婚：「咁搏打咁多份工，無非都係儲多啲錢同女朋友結婚啫」，相當有諗頭。

（即時娛樂）