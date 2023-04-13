葉巧琳拍新歌MV狂隊酒釋放情緒 屋企打機展示真我零偶包 (18:06)

繼去年推出單曲《人間英靈》及《勇者鬥惡言》，葉巧琳（Mischa）年度音樂企畫《The Odyssey of Freya》繼續探討人生百態，新歌《綜藝魂》是《The Odyssey of Freya》中Freya的前傳，正因為Freya需要面對最真實的人與事，她才會走進虛擬遊戲世界裏，逃避現實，而Mischa在《綜藝魂》的MV中化身人妻，面對婚姻破裂該如何抉擇？

「綜藝魂」是一個來自台灣的詞語，指人生就像上綜藝節目的嘉賓，要有喜感，行為要夠戲劇性，即使被主持玩到全身濕透，滿身泥濘，都仍要笑著，繼續做嘉賓，能成功做到，就等於你擁有「綜藝魂」。其實套用在日常生活中，相信不少人都會有這份「綜藝魂」，Mischa舉了簡單例子，她說：「如果同Boss相處時，總會笑面迎人，但有時應放下面具，用最真實自己面對人生，亦用最真實自己面對卸下面具嘅人。」

由於《綜藝魂》是Freya前傳，所以今次歌曲MV Mischa身處於現實世界，並且是一名人妻，但可惜她的婚姻並不美滿，老公有外遇。Mischa說：「我這個人妻唔想面對，一直扮冇事，喺其他朋友面前，扮到係perfect family，但私底下都有好多問題，到最後究竟會否祝福老公同另一半嘅幸福？就要睇MV，而睇過以後，你會更明白Freya走入虛擬世界原因。」

為了演繹那份婚姻失敗、內心空虛感覺，Mischa在MV中借酒消愁，但沒想到，竟然全程真飲酒！Mischa也說：「我從未試過拍任何嘢係真飲酒，製作團隊竟然唔係畀利賓納我飲而係真酒，其中一幕我更要一啖清晒佢，我諗拍到半路，我已經飲咗三分一支紅酒。」

Mischa飲酒不會面紅，而且更可以幫助她的演出，Mischa說：「有啲人飲酒可以吐真言同埋卸下枷鎖、面具，而我真係將自己最真實嘅嘢釋放出嚟，有一幕喺車上面喊嘅場面，飲酒都好幫到我釋放情緒。」

除了釋放情緒，Mischa也釋放食慾，事緣為了拍MV，Mischa努力戒食餓足3天，等上鏡不會面腫，直到拍攝當日Mischa遇上吃零食場面，她毫不猶豫盡情吃個夠，她笑言：「真係食得好開心，多謝導演嘅安排！」

談到戴著假面具示人，Mischa表示：「認識我嘅朋友都知我比較真同直話直說，只係某啲場合需要檢點，我就會斯文起上嚟。若要睇到我真實一面，應該係我喺屋企打機嘅時候。」

（即時娛樂）