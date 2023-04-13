失衡凶間之罪與殺｜林嘉欣發現劉俊謙易服戴紅Bra 招殺身之禍 (18:19)

由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、 蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤和陳毅燊（ANSONBEAN）合演的電影《失衡凶間之罪與殺》即將上映。

《失衡凶間》系列將都市傳說搬上大銀幕，而《失衡凶間之罪與殺》由影后級林嘉欣擔鋼，與實力派人氣演員劉俊謙和朱栢康主演單元《闇室》，3人都有突破演出，故事由一場小意外開始，在戲中演型男法國菜廚師的劉俊謙，邂逅溫柔護士林嘉欣，事後嘉欣到其餐廳探望，意外發現對方秘密，展開連串懸疑事件。

戲中不乏驚心動魄場口，穿梭於主角們幻想和現實中，為了讓觀眾看得更投入，開機前林嘉欣和劉俊謙不斷綵排，更與導演討論對白和動作，相當認真。

電影公司發布林嘉欣的拍攝感受，嘉欣透露心瑤這個角色，絕對讓人猜不透，嘉欣表示：「今次呢個角色主導自己人生，主導因果。今次演呢個角色充滿新鮮感同挑戰，人性係你估佢唔到嘅！我為咗理解呢個角色，建構咗一個幻覺嘅世界。」

此外，嘉欣亦在造型上花盡心思，親自提議瀏海造型，嘉欣指：「今次開拍前，同負責造型嘅文念中溝通，想剪一個瀏海，好令人感覺幾日冇洗頭咁，唔好遮黑眼圈同埋斑，想呈現畀觀眾睇呢個人唔會有額外時間自理，呢個元素可以幫到我上戲。」

另外一場劉俊謙獨腳戲，要他穿上女性胸圍照鏡，並展露出詭異笑容。當日埋位前，由男性工作人員替他扣胸圍扣，女導演黃千殷見他雞手鴨腳，於是加以幫忙，但原來對方不知道已經成功扣好，被導演取笑之餘，還被穿上紅bra的劉俊謙環抱戲弄，令原本嚴肅的拍攝現場，傳來一陣笑聲。

台前幕後合作愉快，最後一天開工，搶住萬歲，宵夜美食鋪滿三大張枱，非常壯觀。最後一場戲連續拍了兩晚通宵，主要是男女主角鬥智鬥力場面，終於煞科，天黑拍到天光，林嘉欣很興奮，劉俊謙卻攰爆，說：「𠵱家我最想瞓覺，好攰，但好開心，因為之前同嘉欣一齊上過戲劇練習班，一直都好渴望同佢合作拍戲，終於如願。」

林嘉欣大讚兩位男拍檔吸引：「第一次同劉謙同朱康合作，感覺好吸引。大家都有電影同劇場嘅經驗，好似認識咗好耐咁，期待可以一齊又收又放咁演出。」而劉俊謙一嘗心願可以同林嘉欣合作，煞科當晚，劉俊謙「萬歲」宵夜慰勞台前幕後，林嘉欣同樣大破慳囊，外賣糖水請大家食，令凌晨時分的拍攝現場，充滿熱鬧氣氛和美食。

導演黃千殷本身是位驚慄電影迷，一直希望能執導一部驚慄片。碰巧監製鄧漢強為她帶來了《闇室》的構想，一聽便興奮不已，看畢第一稿劇本更已滿腦子想法，除落實故事要由女性角度出發，女主角一欄更亮起「林嘉欣」三個字。

導演黃千殷透露在劇本發展初期林嘉欣已答應參演，這顯然是一支強心針，隨後劉俊謙與朱栢康陸續加盟，作為一條短片卻擁有三位具份量演員，令黃千殷開心不已。她說：「這三位演員都係我嘅首選，好高興佢哋都答應演出，可以集齊晒佢哋，我三生有幸，整個劇組都感到好幸運。」

（即時娛樂）