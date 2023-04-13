真係唔好笑｜玩轉古裝街大陣仗 奶仔迷戀彭慧中 馮盈盈化身仙氣小龍女 (18:47)

無綫競技遊戲節目《真係唔好笑》，周六（15日）晚播出第3集，邀來鄭衍峰、孔德賢及陳星妤擔任嘉賓。是集強攻觀眾集體回憶，一班藝人穿上古裝，化身經典劇集角色，造型搶眼，包括何廣沛化身《尋秦記》項少龍、彭慧中化身《金枝慾孽》董佳爾淳、郭子豪化身《神鵰俠侶》楊過等。

當中化身《西遊記》孫悟空的奶仔（方紹聰）黐到成身毛之餘，又大晒超強口速一輪嘴讀出經典對白「我係如來佛祖玉皇大帝觀音菩薩指定取西經特派使者花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空」，完美還原經典；馮盈盈化身《神鵰俠侶》小龍女，以白色古裝上陣的她滲仙氣；至於「可愛擔當」羅毓儀則畫花塊面扮演《東西宮略》的鍾無艷，但出來效果卻似足動漫《鬼滅之刃》的禰豆子，可愛指數爆燈。

今集另一亮點，是所有遊戲均在電視廣播城的古裝街進行。其中一個遊戲「古語有云」，製作組在古裝街鋪上長長的石春路，男參賽者要孭住女參賽者行過石春路，鬥快敲鼓搶答將文言文翻譯成白話。出名大隻的郭子豪原來得個殼，孭住麥美恩行石春路的他頻頻痛到嗌救命，又多次將麥美恩掉到地上，非常水皮；至於中文水平麻麻的麥美恩，則被「干卿底事」考起！

今集重頭戲落在壓軸遊戲「江湖追殺令」上，遊戲玩法是每隊獲配備兩把水槍，在古裝街內進行追殺遊戲，每3分鐘就會轉換追殺名單，被追殺的只要致命位置被射中就出局。這個遊戲非常考驗參賽者體力，因要在古裝街內不停跑來跑去。

節目中迷戀女神彭慧中的奶仔，上演英雄救美戲碼，奶仔甘願自我犧牲為彭慧中解圍，並再度爆出追女金句：「我覺得就算冒住死嘅風險，都要保護我嘅Partner！」奶仔慘遭淘汰後，彭慧中就如她扮演的角色董佳爾淳一樣徹底黑化，大嗌：「我要做反骨仔，我唔會再相信人，啲人成日蝦我天真無邪！」結果鬥到最後只剩下她和陳星妤互相廝殺。

（即時娛樂）