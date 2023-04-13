林柏宏自創口頭禪「不敢相信」 難忘跟「老公」許光漢共浴戲 (19:15)

林柏宏和許光漢合演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，將於4月27日在港上映，柏宏在戲中演「死掉的Gay」毛毛，與鋼鐵直男許光漢有大量對手戲。（大會提供）

由台星許光漢﹑林柏宏和王淨等合演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，將於4月27日在香港上映。電影於台灣上映後，便成為2023年最快破億台片，現時已成為台影史上最高票房第7位！許光漢在戲中演的鋼鐵直男和王淨演的百變警花，令人驚喜，而林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，當中誇張奔放的肢體、表情動作放任到極致演出，令柏宏也表示感害羞。

林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，對於要演一個既是鬼又是Gay的角色，柏宏笑言也參考身邊同志朋友：「有很外放甚至有點三八的樣子，我覺得非常可愛。」此外，柏宏也跟導演討論過角色：「毛毛是比較活潑﹑比較敏感也情緒化，他也不是壓抑鬱悶的人，是比較外向的那一種。」

這樣的演出讓眾多觀眾非常難忘，特別是毛毛在戲中那句口頭禪「不敢相信！」原來是柏宏建議加進去！他說：「很認真地思考過要用什麼樣子口頭禪，作為這個角色的貫穿全劇的一句話，最後想到『不敢相信』，很口語然後又有一點點文縐縐，其實也是平常我們會有機會說出來的，可是我們可能沒有意識到，然後從這口頭禪開始延伸出一些毛毛說話的方式。」

同志夜店熱舞場景，更令林柏宏印象深刻，他自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前臨急抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，讓他壓力超大！他說：「那天舞池裏有各式各樣穿著火辣的同志朋友跳舞，他們都很享受，我卻超害羞，偷偷喝了兩杯酒，才敢跳下去跟大家跳舞，算是突破人生羞恥度，短期內應該難以超越。」

這次和許光漢及王淨第一次合作，林柏宏說到難忘場面，跟「老公」許光漢的浴室場面：「因為浴室的那場戲很複雜，兩個人都飛來飛去，而我還要吊威也。這場面是我的角色毛毛跟光漢相遇的第一場戲，所以希望呈現這兩個人，一開始就有一種對立狀態，希望這個對立是有喜劇效果，我覺得這場戲是蠻大挑戰。」

至於跟王淨就要說到在車上的一場戲：「在戲裏面設定王淨是看不到我，可是會有一些空間的錯位，像是王淨角色會坐在我的角色毛毛（鬼）身上，那毛毛當然是很不爽她坐在自己身上，那一場戲我覺得雖然在車子裏面，但小小一場戲也是蠻複雜。」

對於電影將在香港戲院上映，林柏宏希望觀眾也同樣喜愛《關》：「這是一部非常瘋狂荒謬可愛，絕對讓你哈哈大笑的動作喜劇。但是在這個很瘋狂故事的背後，也有很多很深刻情感，這個電影就告訴我們，我們不需要為『愛』下定義，愛就是愛，希望大家可以來戲院感受到這電影所要傳達的這份很溫暖很正面的力量。」

（即時娛樂）