尹光花6位數拍MV 有留意薛影儀 楊詩敏盼似朱咪咪演得又唱得 (20:26)

蝦頭感謝前輩尹光邀請，笑言希望似朱咪咪唱得、演得、搞笑得又賺得多。（林蘊兒攝）

尹光最新推出他最拿手的Rap歌《掂呀》，為配合歌詞生鬼內容，MV花了6位數字拍攝，重現廟街特色風貌。當中尹光扮太空人造型，模擬登上月球開枱打麻將，非常搞笑。

尹光今天（13日）於廟街懷舊茶餐廳內首播MV，並宣布將於5月11日，假尖沙嘴文化中心舉行演唱會，邀請蝦頭（楊詩敏）擔任演出嘉賓，兩人甫見面即熱情拖手扮親嘴合照，大擺惹笑甫士。

提到亞視一姐薛影儀的新歌《一加一等於阿儀》，網上點擊率近百萬成為熱話；身為潮人的尹光亦有留意：「大家類型和歌路不同，我不予評論，有沒有Crossover機會合作就要視乎老闆安排，和大家是否適合，我作為藝人覺得無所謂，只是暫時未必有機會合作。」

唱足52年的尹光，以往多數親自填詞，今次新歌雖然未有參與創作，但笑認歌詞洗腦，希望繼續將開心歡樂送觀眾，並願意接受不同新嘗試。他笑說：「與朱咪咪拍檔得多，今次演唱會找蝦頭合作，她都有很多搞笑時代歌，例如《風的季節》改編成搞笑版《Smart phone的季節》，我和蝦頭可以組情侶檔一直合作落去。」

蝦頭感謝前輩尹光邀請，笑言希望似朱咪咪唱得、演得、搞笑得又賺得多。提到她先拔頭籌，在民選電影頒獎禮奪得「最佳女配角」，蝦頭開心說：「獲得大家喜歡部電影又投我一票，能夠有提名已經得到很多。對於金像獎爭獎，就隨緣，因為個個候選者都好好，如果是我得，就贏在行運！希望得到尹光的加持，就真係掂呀！」

（即時娛樂）