楊紫瓊封奧斯卡影后後首回港 盼再拍港產片 感謝男友陪伴 (21:08)

楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡首名華人影后後，首度回港出席活動。今晚（13日）Michelle出席《卡地亞BEAUTÉS DU MONDE高級珠寶晚宴》，吸引半百傳媒採訪。身穿黑色連身裙佩戴卡地亞珠寶首飾的Michelle，甫現身即熱情地跟香港傳媒打招呼，開心地說：「很久不見，疫情關係，我已經很久沒有來港，好掛住香港，剛巧有機會便回港，看似我與香港沒有血緣，但我在香港住了很久，儼如我的家人。」

Michelle表示未有時間相約香港朋友慶祝，她說：「未有機會，先見長輩，之後才與姊妹見面。（得獎後是否吃了很多餐慶功飯？）得獎後未停過，去了倫敦拍新片，劇組在現場為我舉行小型慶祝會，該片仍在拍攝中，拍攝現場好緊張，劇組要確保大家安全，每逢一、三、五都要做檢測。」

問到會否回港拍戲？Michelle爽快地表示會，其電影生涯由香港開始，有很多人可以合作，亦一直有港產片接洽她演出。她在回港前，帶同「小金人」獎座返馬來西亞家鄉怡保祭祖，其母亦和「小金人」合照，說﹕「我很久沒有返大馬，得獎後已第一時間回去見媽咪和拜祭爹哋。」

得獎至今心情仍然興奮？她指心態有點奇怪：「之前為《奇異女俠玩救宇宙》宣傳時，經常聽到部戲有機會，但從過往奧斯卡紀錄，亞洲電影和中國人好少有提名，尤其男、女主角好少機會，演出機會都好少，幸好今次入圍，攞到張入場券，要不然就沒有機會坐在場內，這部片是屬於觀眾電影。」

她表示男友Jean Todt一直陪著她，已是最好獎勵：「他不識電影，不知發生什麼事，但他一直陪住我，我已經覺得好好。」

（即時娛樂）