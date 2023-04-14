《隱形戰隊》今晚大結局 唐詩詠遭冷藏 陳展鵬打針變喪屍對付馬國明？ (13:59)

匡勝天以一敵二時，竟拿出一支注有紅色液體的針筒，疑為自己打針變身，最終變成喪屍的樣子。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

無綫劇集《隱形戰隊》今晚（14日）大結局，昨晚一集再有2個角色死亡，包括奮戰匡勝天（陳展鵬飾）至最後一刻的張Sir（歐瑞偉飾），以及無辜捲入漩渦的嬌姐（程可為飾）。張Sir為拯救可助Madam Fong（江美儀飾）脫罪的證人，單對單與匡勝天激戰。原本佔盡上風的他因眼疾發作而被匡勝天用刀插中，最後傷重不治。張Sir仍清醒時以最後一口氣，叮囑趕到現場的Cool Sir（陳山聰飾）要幫Madam Fong洗脫罪名，再滿眼淚水望着其餘兩名徒弟Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾），場面感動不少觀眾。

61歲歐瑞偉拍攝追證人一幕戲時跑街又跑樓梯，他稱一切效果有賴武術指導幫忙，及監製文偉鴻控制節奏及流程，自己負責的就是做好心理準備。歐瑞偉說︰「同展鵬拍開好有默契，因為之前拍好多氣氛鏡頭，所以真打只係4個鐘左右。拍文偉鴻嘅戲，大家都有心理準備，知道要埋位肉搏，冇得揸流攤，全部好認真去做。」歐瑞偉回憶當日拍攝《隱形》時要同時為《愛‧回家之開心速遞》開工，有少許辛苦，但很開心能參與《隱形》及再與監製合作。

Ocean在昨晚一集開槍射中阿Yan（趙希洛飾），令阿Yan重傷昏迷。匡勝天因此對Ocean懷恨在心，遂闖入Ocean家綁起嬌姐。寶寶因察覺有異進入單位查看，與匡勝天展開激戰，最終被匡勝天打暈。鏡頭一轉，Ocean返家時眼見走廊有超長血路，之後見嬌姐心口中槍身亡，寶寶亦失去蹤影。Ocean未幾接到匡勝天來電，稱要寶寶感受死亡前的痛苦。Ocean表示不會放過他時，匡勝天再冷言︰「你搵到我先啦！」

無綫昨晚播出的預告片，寶寶慘遭冷藏，匡勝天竟拿出一支注有紅色液體的針筒，疑為自己打針變身成似足喪屍的樣子來對付Cool Sir及Ocean。

（即時娛樂）