袁劍偉曾看《遙遙之城》宣傳相 否認梁詠琪新歌MV有抄襲 (15:15)

袁劍偉發聲明,表示兩年前曾經看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片,正反思會否因而影響了之後的創作。(大會提供)

袁劍偉早前執導梁詠琪為慈善機構「心呼吸」獻唱的主題曲《停一停‧心呼吸》MV,遭本地藝術創作團隊「Chloeography Project」指抄襲。他表示一直有跟進事件,有跟「Chloeography Project」聯絡,希望大家有一個同意的和解方案。袁劍偉今日發聲明,強調創作《停一停‧心呼吸》MV未有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料,亦沒有抄襲該作品,惟兩年前曾看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片,未知是否因此影響了之後的創作。

聲明全文如下︰

關於最近涉及《停一停‧心呼吸》音樂錄像的風波,感謝各界關注,而今次義務製作的音樂錄像,創作本意是人類煩惱大多來自於「貪、嗔、癡」,於是用「紅、藍、灰」三色汽球作寓意,並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象徵透過「停一停 • 心呼吸」可達到的澄明境界。

在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料,亦沒有抄襲該作品,但風波傳出後,身邊有人提醒,原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片,我正反思會否因而影響了之後的創作,但對於今次風波為《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾,深感抱歉。

袁劍偉

2023年4月14日

