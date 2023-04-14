陳慧琳新歌邀謝君豪合拍MV緊張有壓力 (16:55)

陳慧琳（Kelly）推出新歌《我的親人》，MV延續早前歌曲《風眼》的故事，《風眼》MV最後一幕的身影其實就是今次MV的男主角謝君豪。劇情中，Kelly與謝君豪是舊情人，年輕時謝君豪留下一張寫上「Forget Me」的明信片後不辭而別。Kelly埋藏這個鬱結多年，長大後再次遇上謝君豪，舊畫具、明信片等亦再次出現。不過，兩人再見卻如親人般以禮相待，明白彼此關係無法回到當年。

與謝君豪合作，Kelly有壓力卻過足戲癮。她說︰「謝君豪是影帝，所以我今次挺緊張。雖然現場沒有收音，但我們是有對白、有走位的，感覺上是拍戲一樣。我在MV結尾時的笑容其實拍了兩take，一take是懷着複雜心情的強顏歡笑，另一take是較直接一點，釋懷了的笑容，最後導演亦選了後者，不想故事太沉重。」

《我的親人》由林若寧填詞，並由韓國音樂人YOO JEONG HYEON編曲，並與KIM KI WON作曲，BEA YEOUN HEE監製。Kelly表示進入錄音室時心情緊張，事關韓國團隊帶同聲樂教練一同錄音。她說︰「《我的親人》個key非常高，我問聲樂教練『係咪真係要唱呢個key㗎』，他說你練習用這個key吧。什麼？這是嗌破喉嚨的key啊！始終是面對韓國人，唱歌時不能太失禮，盡量去發揮。可能是我練習了1年多吧，唱完後他們都拍手讚好，我心裏頓時放鬆下來，因為能夠唱得出他們要的效果。」

Kelly表示林若寧的詞令她非常感觸︰「每次讀歌詞時都會眼濕濕，因為當一個曾經愛過的人如今要變成親人，真的很慘，是10級的慘！不能在一起又要祝福他，這是最傷感的。每次唱『如知己如姊妹對你』，我都會打冷震！」

（即時娛樂）