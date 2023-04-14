中年好聲音｜吳大強「突襲」韋綺姍引爆尖叫 龍婷彭家麗神同步跳唱 (19:21)

無綫《中年好聲音》將於周日（16日）晚播出爭入6強賽事，7位選手將與韋綺姍、彭家麗、雷有輝、張崇德、吳浩康、林二汶及谷婭溦合唱。累積排名分數暫時最高的李佳與谷婭溦合唱《一路上有你》，同樣細細粒的兩人以黑白雙煞形象上陣，造型及歌聲也非常合拍。主持車婉婉笑言：「殺氣好強呀，開埋把聲好有震撼力！」肥媽笑謂：「使唔使咁襯呀，一個黑一個白，連對靴都襯埋。佢哋年齡有啲差距，會唔會唔合拍呢？但出到嚟好合拍喎，好多人合唱好似搶包山咁，但你哋兩個係幫到對方。」

累積排名分數暫時排第二的龍婷與彭家麗跳唱《一切也願意》，兩人穿上黑色型格西裝跳性感舞姿，神同步跳舞動作如雙妹嘜。陳潔靈讚龍婷夠大膽：「嚟到準決賽，仲可以咁大膽去改變自己形象，好鍾意你嗰種魅力。」張佳添樂見龍婷再次突破自己：「畀到我哋睇你係百變嘅，今次你嘅表演唔再係旺角Busking嘅歌手，而係舞台上面嘅歌手！」

上集陷入危機的吳大強化身緊張大師，瘋狂Chur爆韋綺姍練歌。韋綺姍忍不住對他說：「你唔好整到我咁Stress啦！」正式比賽時，兩人以黑金閃亮造型上陣，外型上襯到絕。表演去到尾聲時，吳大強突然對韋綺姍做了一個大膽舉動，令全場尖叫不斷。

累積排名分數暫時最低的支嚳儀與林二汶合唱《Can't Take My Eyes Off You》，穿上「黃金戰衣」的她重啟甜美Mode，獻唱時又扭又跳，活力十足。支嚳儀原來賽前失聲了3天，她直言：「前幾日失咗聲， 好感恩今日有啲聲喇，我點都會盡力而為，就算走音我都要唱！」

（即時娛樂）