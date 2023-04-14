曾志偉70歲生日派對群星到賀 為盡興場內禁影相 (22:51)

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉今日70歲生日，連日來慶祝停不了。昨晚他辦慈善素宴，籌得760萬，兒子曾國祥及女兒曾寶儀陪他切生日蛋糕。今晚他在尖沙嘴包場舉行生日派對，跟同日生日的黃杏秀一同慶祝，有逾200名好友到賀，圈中好友包括溫拿五虎、劉嘉玲、張智霖、張衛健、佘詩曼、歐陽震華、苗僑偉與太太戚美珍、陳小春、謝天華、林敏驄、鄭則仕與太太林燕明、黃宗澤、蔡思貝等，星光熠熠。

志偉表示生日願望多年不變，是自己及大家身體健康，觀眾個個看節目開心，他們就做多些好節目給大家看。他透露這晚Dress Code是黑白兩色，大家都著得好靚，他希望大家可以影張整齊的黑白相，顏色單純，最重要大家開心一齊影。

志偉表示切了很多個蛋糕，生日月最緊要食得開心。問70歲心態有否改變？他說最重要注重身體健康。他提到連日慶祝已飲醉了多次，在無綫的生日會後「斷片」，但笑言仍清晰記得被肥媽及家燕姐（薛家燕）惜：「可能惜完就冧咗。」今晚的主題是不醉無歸，務求大家盡興：「我在入面同大家講因為太多藝人朋友，不要影相，就算有圈外朋友想同藝人影合照，都不要公開，給予藝人空間盡情玩，工作人員都收起手機，不希望有大家不想曝光的相流出。」

謝天華與陳小春結伴到場，問送什麼禮物？他們說送個心意就夠。小春爆場內多人估志偉晚上9時30分便醉，但他估應該10時後。天華則笑言可能破紀錄，一是最早醉或最遲醉。

（即時娛樂）