婆婆聽錯題狂數菜名 鄧添樂忍笑繼續主持獲星爺讚奇才 (23:23)

港台男主持鄧添樂近日主持《香江暖流》遊戲環節時，要求來電的長者林婆婆在15秒內盡量數出不同的「歌唱組合名稱」，不過林婆婆似乎聽得不太清楚，誤以為是「蔬菜組合」，不停問：「菜呀？係咪菜呀？」鄧添樂答：「唔係菜呀？係歌唱組合嘅名稱。」不過林婆婆已一輪嘴數出蔬菜種類：「白菜、菜心、生菜...」鄧添樂即時「更正」：「未開始計時，聽清楚問題先，林婆婆停一停先，聽清楚，唔係菜，係歌唱組合！預備三、二、一！」林婆婆仍繼續講蔬菜名，由於遊戲已開始計時，於是讓林婆婆繼續講，結果林婆婆因講錯而挑戰失敗。

鄧添樂全程保持笑容，聽到蔬菜名時不斷咬唇忍笑，直至最後終於忍不住笑：「唔好意思，題目係歌唱組合名稱，所以頭先係冇分嘅！但唔緊要，志在參與吖嘛！一陣返嚟話畀你知邊個勝出！」片段在網上瘋傳，網民看得開心，讚林婆婆口齒伶俐好可愛，亦讚主持鄧添樂淡定，忍笑而不失禮。

鄧添樂在社交網回應說：「估唔到咁大迴響，多謝大家咁愛錫林婆婆。雖敗猶榮，賺晒大家嘅笑聲呀！其實每次玩遊戲，老友記都好緊張，試過問男藝人名稱，會口快快講錯汪明荃，問女藝人名稱，然後講咗鄭少秋！但每位都會嘗試到最後，好值得大家鼓勵！想同公公婆婆玩遊戲，無任歡迎呀！唔好睇小佢哋呀！贏咗有超市現金禮券，仲可以買菜食，夠晒高纖！#生菜白菜芥菜西洋菜茼蒿菜菜心生菜 #唔係菜呀 #港台電視31 #香江暖流 #極速15秒」

周星馳（星爺）亦有留意這個視頻，他在社交網轉發並留言讚鄧添樂：「林婆婆已達無人之境，難得主持人硬生生接下九成功力，依然身光頸靚，亦屬奇才。」

（即時娛樂）