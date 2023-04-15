袁劍偉否認梁詠琪歌曲MV有抄襲 藝術創作團隊拒和解 揚言進一步追究 (13:07)

袁劍偉昨天（14日）發聲明，強調創作MV時未有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，惟兩年前曾看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片，未知是否因此影響了之後的創作。（資料圖片）

袁劍偉為梁詠琪執導的歌曲《停一停‧心呼吸》MV，遭藝術創作團隊「CHLOEOGRAPHY PROJECT」指控抄襲。袁劍偉昨天（14日）發聲明，強調創作MV時未有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，惟兩年前曾看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片，未知是否因此影響了之後的創作。

CHLOEOGRAPHY PROJECT今日凌晨在社交平台發聲明質疑袁劍偉的解釋，強調團隊在事件上不存在和解說法，將就「如何證明作品的原創性」的方向作進一步追究。聲明全文如下︰

回應《停一停‧心呼吸》音樂錄像導演袁劍偉於2023年4月14日所發布的聲明

要人坦然承認錯誤會使人身敗名裂，有欠人之惻隱；

任人公然逃避責任會讓真相被埋沒，也有違法理公正！

有關是次「抄襲」事件，從來不存在和解的說法，我們相信「真相」毫不含糊地只有一個，而跟有關單位和人士進行直接對話，只是一個把真相愈辯愈明的過程。

在與袁劍偉的直接對話中，有以下重點需要在此作公開交代：

1. 袁劍偉曾表示該製作是義務性質，所以在《停一停‧心呼吸》（以下簡稱《停》）的創作過程中，他和整個製作團隊都沒有參考任何視覺資料（visual reference），包括《遙遙之城 Maybe Tomorrow》（以下簡稱《遙》），而他和團隊的創作方法只是實地考察及拍照數張後便進入拍攝過程。由於「義務性質」跟「不參考任何資料」沒有必然的因果關係，同時我們對於沒有使用分鏡圖和情節串連板（storyboard） 等慣常製作流程的說法也有所質疑，因此我們就「如何證明作品的原創性」的方向作進一步追究。

2. 袁劍偉一直否認有任何抄襲行為，然而他從不能解釋為何《停》與《遙》的部分宣傳畫面高達九成相似，包括使用同一街道、同一行人過路線、同一行人隧道及同一尺寸道具等，同時，他也無法提供其概念的執行手法是從何而來。假如《停》是原創作品，為何他無法提供理據？作為原創者如果遭受「抄襲」指控， 為何不理直氣壯地維護自己的「 清白」？ 這導致我們懷疑有人一直在說謊。

3. 袁劍偉最初肯定他和整個製作團隊「從來沒有」看過任何《遙》的宣傳錄像和相片，其後說法前後不一，他表示自己只是「忘記」有否看過相關內容；最後又突然主動提出並承認自己曾經看過一個講座中出現有關《遙》的宣傳相片！他描述相片的內容是一個大型球體與一位女舞者在鬧市中出現的畫面。相關的講座名為「女藝術家的機遇：從謝景蘭到香港當下的境況」，於2021年8月23日舉行，經翻查講座的YouTube影片記錄後，講座曾發布三張符合袁劍偉所描述的相片，此外，在影片39:28至44:50之間還總共播放了29張《遙》的相關宣傳相片及演出劇照。

最後，袁劍偉前言不對後語地提出了有關「潛意識」的說法，他表示有可能他的「潛意識」影響了他的創作！但此刻他依然自相矛盾地堅持自己沒有抄襲《遙遙之城 Maybe Tomorrow》。

我們再次重申，所有藝術創作人都應該尊重知識產權，關於是次「抄襲」事件，經過多日來的發酵，已經從釐清藝術創作的原創性及影像概念擁有權的層面，升至香港藝術創作人該如何守護公義的原則性問題。無論「抄襲」是否源於令人哭笑不得的「潛意識」作祟，還是有關單位和人士從未親口承認錯誤，隨着《停一停‧心呼吸》音樂錄像的「永久性」下架、導演袁劍偉帶着「反思」的公開聲明及道歉正式發布，種種「承認抄襲」的行動已經將鐵一般的「真相」揭示，抄襲了就是抄襲了，不容爭辯！

建立公平正義的社會需要眾人長期的努力，同時荒謬的建成亦不是一日之寒；而我們的發聲與堅持，由始至終，只為爭取一份原本就屬於藝術創作人的尊重和公義！

特此感謝各方的關注與關心！願公道，自在人心！

CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊

2023年4月15日

（即時娛樂）