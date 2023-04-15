歌神演唱會｜許冠傑與郭富城交換禮物 尾場多間慈善機構收看直播 (18:54)

「歌神」許冠傑（Sam）昨晚（14日）舉行尾場紅館演唱會，請來郭富城（Aaron）現身舞台，並讚他是其心目中真正的舞台王者。

城城與阿Sam合唱《尖沙咀Susie》後說︰「大家今晚一定很開心，我也是，點解呢？其實我知阿Sam做這個演唱會後即自薦做嘉賓，之後聽到阿Sam答應，叫我『快啲嚟，到時見』，我很緊張。我是聽阿Sam歌曲長大，阿Sam真的很弗很勤力，我在網上看到他的表現，自彈自唱之餘，又要打鼓，很賣力，很值得我們尊敬。他就是歌神，真真正正的歌神﹗我聽着阿Sam的歌成長，如果沒有他在那個年代，成為香港流行曲的始祖，我想我也沒有機會站在這個舞台上。」城城自言在舞台上也算是身經百戰，但這晚與阿Sam同台卻「腳仔軟」。他說︰「大家是不會明白那種興奮和緊張心情﹗剛才我在後台聽到阿Sam唱歌，又看見許冠文表演，也聽到很多陪着我成長的歌，自己希望繼續努力。我會繼續努力﹗」阿Sam說︰「一定要﹗」

阿Sam再與城城合唱一曲《沉默是金》，唱完後向對方送上一幅繡上「舞台皇者 郭富城」的巨型錦旗。城城自言受之有愧︰「看見阿Sam的那種動力，又會作曲填詞。我只寫過一首歌，希望將來再嘗試作曲，要像阿Sam那麼叻，自己作詞。我會努力。」城城也回禮，送上他親手寫有「歌神」兩字的墨寶給阿Sam。他說︰「希望你會喜歡這一份禮物﹗疫情開始後，除了那次網上演唱會，我這3年沒做過演唱會。這段日子，我學書法，今天在家時即興寫了這張書法給Sam哥。」城城最後再唱《打雀英雄傳》，便將舞台交回給阿Sam。

最後一場演唱會，阿Sam依依不捨，最後安歌了兩次，與全場歌迷大合唱至凌晨才完騷。主辦單位尾場送出慈善直播通行證予多間慈善機構，當中超過40間院舍參與直播，超過1500人觀看尾場直播。

（即時娛樂）