燈火闌珊｜張艾嘉欣賞角色塑造有心思 麥秋成被對白感動到喊 (19:24)

張艾嘉、任達華、周漢寧等合演的電影《燈火闌珊》前日上映，導演曾憲寧深夜發文剖白心情， 分享執導初衷。不少人一想到霓虹燈，就覺得是懷舊的陳腔濫調，曾憲寧卻否認有這樣的意圖︰「最初是想要為電影找一個能代表香港的視覺主題，想到霓虹是因一次坐車看到半熄霓虹而靈光一閃。及後在資料搜集的過程中，發覺了解愈多愈着迷。霓虹招牌原來是如此複雜的藝術，集書法、設計、屈管手藝、電工、打鐵、安裝於一身，更因街道密集及繁體中文筆劃屈曲之難，令香港的霓虹燈工藝技術在世界上首屈一指。當時我真的在內心高呼：『香港霓虹咁勁無人講？』於是便更肯定要講出它的美麗與哀愁。」

曾憲寧特別將喪親與霓虹兩個主題結合，是因為覺得兩者在不同層面上談及失去的心情。她說︰「我的期許是電影裏的描述能為經歷過喪親的觀眾帶來一點同理與療癒，尤其這幾年經歷過疫情，相信不少人都被迫面對突然喪親的情况而未及處理和消化。面對失去，我們是否都太受困於失去的痛苦當中，忘記我們其實有再創造的能力？美香無法避免鑣叔的死亡，但透過重做他的遺願燈牌，她將他的技藝與精神留存下來；我無法阻止霓虹招牌被拆，但我可以拍一部電影，以實拍、CG、歷史片段、重做霓虹實體的方式將它的璀璨在光影世界中再現，讓它永遠留在影像世界與觀眾心中。」

導演刻意將張艾嘉飾演的美香刻畫成執着任性帶點神經質，但同時也幽默機靈，而這亦是張艾嘉接拍《燈火闌珊》的最重要因素。張艾嘉說：「我演過很多喪親的角色，每次都很慘，如果又是演繹一樣的苦澀角色，我就不想了。《燈火闌珊》裏的美香，沒有這種哭哭啼啼，是不一樣的喪親經歷，打動了我，所以才接拍。」片中飾演蔡思韵未婚夫的麥秋成，昨晚現身謝票場時說：「劇本很Touching，很感動，可以拍到這套電影。任達華的一句對白『招牌保唔住，個家大家一定要保住』，我真的忍不住，會睇到喊。」

（即時娛樂）