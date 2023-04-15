金像獎特刊封面海報印刷出錯 大會向受影響劉青雲Edan柳應廷致歉 (22:47)

第四十一屆香港電影金像奬明晚舉行，紀念特刊昨日正式公開發售。金像獎今晚在社交網發文表示紀念特刊封面扉頁海報印刷上出錯，涉及劉青雲、MIRROR成員呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer），感遺憾及歉意，特刊製作及統籌公司《18/22》亦發聲明鄭重道歉，表示會重新印製書套。

金像獎發文表示：「有關『第四十一屆香港電影金像奬』紀念特刊封面扉頁海報因特刊製作及統籌《18/22》公司錯寫『最佳男主角』提名人劉青雲先生為Edan Lui，以及錯寫『最佳新演員』提名人柳應廷先生的英文姓氏，本協會深感遺憾。謹此向以上三位人士致以萬二分歉意，並已責成該公司盡促為讀者妥善處理更換扉頁之安排。

《18/22》道歉聲明全文如下：

本公司製作之「第41屆香港電影金像獎」紀念特刊，其書套部份出現文字資訊錯誤，在此謹向受影響的單位，包括香港電影金像獎協會、劉青雲先生、呂爵安先生、柳應廷先生，以及一眾影迷讀者鄭重道歉！

為了彌補是次錯誤，本公司將會重新印製書套，已購書的讀者可於2023年4月24日至5月5日期間，逢星期一至五中午12:00至下午6:00，到香港尖沙咀科學館道一號10樓17室，憑舊書套換取新書套；或將舊書套連同聯絡人姓名、電話及回郵地址，郵寄至上述地址（可以郵費到付），本公司收到後將安排寄回新書套。如有查詢，請電郵至：INFO.1822HK @GMAIL.COM

就此事令大家造成不便，本公司再次致上萬二分歉意！謝謝大家的支持與關注。

18/22 謹啟

2023年4月 15日

（即時娛樂）